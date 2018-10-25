2018-10-25T19:16:10+03:00
Звезды

Реальный бренд «Реального пацана»: Колян выпускает фирменные футболки

Николай Наумов создал марку Real Kolyan
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Логотип на футболке Коляна - стилизованный элемент из танца пасодобльЛоготип на футболке Коляна - стилизованный элемент из танца пасодобльФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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- Друзья! Давно не виделись!? Приходите на презентацию бренда Real Kolyan! – пригласил всех Колян поклонников сериала «Реальные пацаны».

Николай Наумов решил создать собственный бренд. Идею он объяснил так:

«За 8 лет съемок нашего сериала у меня сложилось впечатление, что он популярный. Люди часто просят что-нибудь на память: автограф, фотографию, а есть и такие, кому бы я сам хотел сделать подарок».

Под маркой Real Kolyan выпускаются разнообразные футболки. Девизом бренда стала фраза: «Поверь в себя и в тебя поверят!». В создании коллекции футболок использованы реальные картины российских художников Алены Голиковой и Николая Туди. А логотип бренда представляет собой стилизованное изображение оригинального жеста из танца пасодобль. В одной из серий «Реальных пацанов» Колян исполнил этот элемент.

Стоимость футболок – 1800 рублей. На каждой надпись: "Сделано в Перми на деньги "реальных пацанов".

Вот только презентация с конкурсами, подарками автограф-сессией, на которую приглашает Колян, состоится не в Перми, а в Екатеринбурге.

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