Погода в Перми в октябре 2018: синоптики предупредили о снеге и гололеде

СЕГОДНЯ 06:02 2018-10-26T06:52:34+03:00

В воскресенье или в понедельник улицы Перми может укрыть снег. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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- В пятницу у нас будет заключительный день октябрьского потепления, -говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – В первой половине дня воздух в Перми еще прогреется до +10 градусов. Но уже со второй половины дня пойдет дождь, и будет холодать. В выходные начнется устойчивое похолодание.

В пятницу во второй половине дня в Перми будет до +5 градусов.

В субботу днем температура воздуха в Перми не превысит +2 - +4 градусов. Вполне возможен дождь со снегом.

В воскресенье будет еще холодней – в Перми днем будет до +3 градусов. Ожидается достаточно ненастный день в связи с прохождением циклона. По югу края пройдут дожди, по северу – мокрый снег, в Перми может быть дождь со снегом. В северных районах Прикамья возможно установление временного снежного покрова. Для Перми такого варианта синоптики тоже не исключают.

В начале следующей недели в Перми начнутся «дни жестянщика» из-за гололеда на дорогах

В понедельник в связи с отходом циклона ожидается первое серьезное похолодание в этом году. Столбик термометра и днем, и ночью будет колебаться в районе нуля градусов. Повсеместно по краю пройдут снегопады. В Перми вполне возможно формирование временного снежного покрова. Но он будет незначительной толщины – от 3 до 5 сантиметров.

Во вторник осадки уменьшатся или совсем прекратятся. Температура воздуха днем в Перми будет от 0 до -1 градуса. Будет ясно, а значит, ночная температура воздуха сильно понизится. Вполне вероятно, в Перми ночью будет от -3 до -5 градусов ниже нуля.

По предварительным данным синоптиков, это похолодание продлится до среды. Точных прогнозов, какой погода будет дальше, метеорологи не дают. Но не исключают, что к концу недели может наблюдаться незначительное потепление.