2018-10-25T07:45:43+03:00
Политика

Валентина Матвиенко пообещала поработать на стройке нового оперного театра в Перми

Совет Федерации решил взять шефство над строительством театра
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Валентина Матвиенко пообещала принять участие в строительстве театраВалентина Матвиенко пообещала принять участие в строительстве театраФото: Евгения ГУСЕВА
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В Москве в Совете Федерации прошли Дни Пермского края. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, осмотрев выставку, посвященную 300-летию Перми, отметила, что в Прикамье богатые культурные традции.

- Пермский край некогда вообще претендовал на то, чтобы отнять у Санкт-Петербурга статус культурной столицы, но этого мы, конечно, не позволим, - заметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая была ранее губернатором северной столицы. - Премьерные спектакли Пермского театра опера и балета, международный Дягилевский фестиваль привлекают ценителей искусства со всего мира. Ярким событием стал фестиваль «Пермский период. Новое время». И давайте мы, Совет Федерации, возьмем шефство над строительством новой сцены Пермского академического театра оперы и балета. Запишем это в Постановление. И, ноги в руки, сенатор от Пермского края, председатель Совета Федерации будем приезжать на стройку поработать. Кроме шуток: давайте возьмем это на прицеп.

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