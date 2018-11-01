2018-11-01T12:57:57+03:00
Происшествия

В Перми участковый, из-за халатности которого сын до смерти забил мать, получил условный срок

Евгений Чадов так и не признал свою вину
Вероника РАНГУЛОВА
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Свидетели говорили, что Чадов - хороший участковыйСвидетели говорили, что Чадов - хороший участковыйФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Индустриальном суде Перми вынесли приговор участковому уполномоченному полиции Евгению Чадову, который целый год игнорировал жалобы пенсионерки на издевательства сына.

Мы уже писали об этой истории. У Галины Маньковой была обычная жизнь. Муж, двое сыновей. Несколько лет назад ее супруг умер, сыновья начали выпивать, потом пристрастились к наркотикам. Старший умер, а младшего, Алексея Хохрякова, посадили за торговлю наркотиками. Два года назад молодой человек вышел из колонии, и очень скоро жизнь его матери превратилась в ад. Хохряков нигде не работал, а деньги на водку и наркотики отбирал у матери. Когда пенсионерка показывала пустой кошелек – избивал. Продал из квартиры всю технику и мебель, даже кровать, на которой спала его мать. Запирал женщину дома или выгонял ночью из квартиры. Пенсионерке приходилось ночевать в круглосуточном магазине.

Женщина ходила в полицию - писала заявления на сына, но там отказывались возбуждать уголовное дело. Мол, нет состава преступления - угрозы носят лишь словесный характер.

Это весной пенсионерка не выдержала и ушла жить к соседке, но в день пенсии на пороге квартиры снова объявился Хохряков. Силой затащил мать домой, избил и отобрал деньги.

Полицию вызвали соседи. Люди просили оперативников сломать дверь, но те ответили, что не имеют права, и уехали.

Через неделю Хохряков снова избил мать, от травм женщина скончалась. Преступник получил 9 лет и 11 месяцев в колонии строгого режима.

Когда шло следствие, начали разбираться, почему полиция не реагировала на жалобы пенсионерки. В отношении участкового Чадова возбудили уголовное дело, по статье «Халатность» ему грозило до пяти лет лишения свободы.

- Погибшая неоднократно обращалась к своему участковому с заявлениями на сына, но надлежащей реакции со стороны полицейского не было, - рассказали «КП» следователи. – Хотя он прекрасно знал, что женщина абсолютна перед своим сыном.

Было установлено семь фактов, когда по заявлениям пенсионерки полицейский отказывал в возбуждении уголовного дела либо списывал материалы в архив, потому что нет состава преступления.

- Я не признаю свою вину, - сказал на суде Евгений Чадов. – Свои обязанности я исполнял добросовестно и применял к Хохрякову все возможные меры правового воздействия.

Приговор суда – два с половиной года условно. В течение трех лет Чадов должен регулярно отмечать в уголовно-исполнительной инспекции, не менять места жительства и не совершать других преступлений. Иначе срок заменят на реальный.

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