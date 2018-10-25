В Перми на остановках нарисовали Чехова и Веденеева

СЕГОДНЯ 16:47 2018-10-25T19:10:48+03:00

Всего таких портретов шесть

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В Орджоникидзевском районе на остановке «Улица Репина» рядом с парком имени Чехова появилось граффити с изображением Антона Павловича. Его нарисовал художник-граффитист Никита Суляев вместе со своими друзьями.

Шесть портретов исторических личностей, в честь которых названы улицы, заказала администрация района. Так здесь реализуют проект «Единая культура».

Чьи еще портреты можно увидеть из окна автобуса? Остановка «Микрорайон Левшино» украшена портретом Героя Советского Союза адмирала Валентина Старикова. На остановке «Набережная» появилось изображение академика Бориса Веденеева.

На остановке «Парус» нарисовали советского государственного деятеля Вячеслава Менжинского.

Портреты участника Великой Отечественной войны Алексея Трясолобова в Заозерье и советского партийного деятеля, генерал-полковника Александра Щербакова нарисовали на остановках на улицах, названных в их честь.