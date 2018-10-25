Газ делает жизнь лучше, если не забывать о безопасности

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-25T11:27:33+03:00

Рассказываем, что надо знать про угарный газ и как оказать медицинскую помощь, если вы отравились

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Пермский край - один из тех субъектов, где успешно реализуется Программа газификации регионов РФ ПАО «Газпром». Но, приобретая вместе с газом блага, которые делают вашу жизнь лучше, необходимо помнить и об ответственности. Использование газового оборудования, особенно если речь идет о котле и колонке, - дело непростое и требует внимательности, ведь от этого зависит ваша же безопасность.

В 2018 году инвестиции ПАО «Газпром» в газификацию Пермского края составили 575 млн рублей. В Прикамье шло строительство десяти объектов газификации, началось проектирование трех объектов сжиженного природного газа по программе автономной газификации. В рамках программы ПАО «Газпром» в 2018 году открыто несколько межпоселковых газопроводов. Например, Усть-Кишерть - Спасо-Барда в Кишертском районе. Другой крупный объект, запущенный в эксплуатацию в 2018 году, - межпоселковый газопровод Вознесенское - Нижнее Галино - Путино в Верещагинском районе протяженностью 31 километр.

Эти газопроводы позволят газифицировать сотни домовладений. Когда же хозяин наполняет газовым оборудованием свой дом, то он, конечно, не ограничивается только газовой плитой, но и монтирует газовое

отопление и подогрев воды. Использование такого оборудования требует особой внимательности, тем более когда вот-вот наступят зимние холода. Прежде всего это касается профилактики отравления угарным газом.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПРО УГАРНЫЙ ГАЗ

· Угарный газ образуется при использовании любого газового оборудования, но наибольшую опасность представляет оборудование, отводящее продукты сгорания в атмосферу, - газовые котлы и колонки.

· Угарный газ невидим и не имеет запаха. Его никак невозможно почувствовать.

· Трех вдохов угарного газа достаточно для взрослого человека, чтобы получить смертельное отравление, а концентрация его в воздухе в количестве более 0,1% приводит к смерти в течение часа.

· Недостаток требуемого воздухообмена (приток воздуха через открытую форточку, вытяжка - через вентиляционный канал) может стать причиной отравления угарным газом. Чтобы предотвратить трагедию, необходимо знать и выполнять правила пользования бытовыми газовыми приборами:

· перед включением газового оборудования проверяйте тягу в дымовом и вентиляционном каналах;

· перед использованием и во время работы газового оборудования открывайте форточку в режиме проветривания;

· не оставляйте газовые приборы без присмотра, за исключением автоматизированных котлов;

· не устанавливайте механические вентиляторы в вентиляционный канал.

КАК ПРОВЕРИТЬ ТЯГУ

Для полного сгорания газа необходимо достаточное количество воздуха. А для удаления продуктов сгорания - тяга в дымовом канале. Тяга - это направленное движение продуктов сгорания газа. Она может быть естественной и принудительной. Естественная тяга происходит за счет разницы в удельном весе продуктов сгорания газа и более холодного атмосферного воздуха. Проверить тягу в вентиляционных каналах можно с помощью листа бумаги. Приложите его к вентиляционной решетке. Если бумага притягивается, тяга есть.

Тягу в дымовом канале проверяют путем поднесения

зажженной спички к специальному отверстию на газовом приборе или к карману для прочистки дымохода. Пламя должно наклониться в сторону канала. Если пламя ровное или, наоборот, отклоняется от дымового канала, то тяги нет, и нужно срочно перекрыть газовый вентиль.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ

· Первые признаки отравления: головная боль, тяжесть в голове, сильное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, общая слабость, тошнота, рвота, одышка, сонливость, озноб, посинение слизистых оболочек.

· Для оказания первой помощи необходимо вывести или вынести пострадавшего в проветренное теплое помещение или на свежий воздух (летом), расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, давать нюхать нашатырный спирт и пить крепкий чай.

· Одновременно следует вызвать скорую помощь и до ее приезда, после указанной выше доврачебной помощи, пострадавшего тепло укрыть, не давать уснуть и поддерживать его в бодрствующем состоянии до осмотра врачом.

· При отсутствии у пострадавшего дыхания необходимо немедленно приступить к проведению искусственного дыхания.