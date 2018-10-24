Лучший участковый Пермского края Александр Карелин: «Мой номер телефона есть у каждого хулигана»

СЕГОДНЯ 15:14 2018-10-24T15:21:25+03:00

Полицейский из Мотовилихи рассказал «Комсомолке», как утихомирил в своем районе всех пьяниц и домашних тиранов

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- Я прихожу с работы, когда мои дети давно уже спят, - говорит старший лейтенант полиции Александр Карелин, который стал лучшим участковым Пермского края. - И в любой момент меня могут вызвать обратно. Жена Екатерина относится с пониманием - я должен держать ситуацию на личном контроле в круглосуточном режиме.

Александру Геннадьевичу 31 год. Он родом из Нытвы, вырос в семье строителя и учителя. С детства любил читать и заниматься спортом, играл в футбол. Поэтому без проблем поступил Чайковский государственный институт физической культуры.

- После армии я переехал в Пермь, где жила моя будущая жена, - рассказывает полицейский. – Устроился в ГУФСИН, работал тренером по баскетболу, а четыре года назад решил попробовать себя в полиции.

Обычные будни участкового - это бесконечная профилактическая работа.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полгода в должности стажера пролетели незаметно, и в январе 2015-го Александра Карелина назначили участковым уполномоченным полиции.

- Мне достался довольно непростой участок – в микрорайоне Рабочий поселок, это более трех тысяч человек, - продолжает Александр Геннадьевич. – Я сам живу в Мотовилихе и хочу, чтобы жители района чувствовали себя безопасно не только дома, но и на улице.

Участковый признается, что номер его мобильного телефона есть практически у каждого хулигана.

Александр Карелин стал победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый – 2018»Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Одновременно у меня в работе может находиться до ста материалов, - рассказывает о своей работе Александр Карелин. - Каждый факт нужно перепроверить, побывать на месте, опросить людей. Это очень трудоемко, но иначе нельзя. Потому что за каждым, даже незначительным происшествием – жизнь человека, который может находиться в потенциальной опасности.

Обычные будни участкового - это бесконечная профилактическая работа с бывшими заключенными, с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью.

- Тем не менее, каждый мой день не похож на предыдущий, постоянно случается что-то новое и нетипичное, - говорит Александр Карелин. - И к каждому нарушителю нужен свой подход – с одним достаточно просто побеседовать, успокоить, а на другого – надавить, чтобы взялся за ум. На моем участке есть проблемные дома, где приходится бывать почти ежедневно.

В ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали, что на участковом пункте полиции (улица Уральская, 83) допоздна горит свет:

- Александр Геннадьевич разбирается с домашними дебоширами, проводит профилактические беседы с уличными хулиганами или обходит свой участок, общается с гражданами, учит уму-разуму молодежь, разбирается с жалобами.

Александр Карелин стал победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый – 2018» и теперь будет бороться за звание лучшего участкового страны. За него проголосовало 687 человек.

- Это очень высокая оценка населения, - говорит Карелин, - и я должен не подвести!