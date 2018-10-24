В Черняевском лесу появилась «Тропинка открытий»

СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-24T13:41:54+03:00

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В парковой зоне Черняевского леса открылся новый экскурсионный маршрут для маленьких детей. Его создали волонтеры - педагоги и учащиеся школы №132, подшефной филиалу «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ». Средства для этого проекта были выделены из бюджета Перми, а также собраны спонсорами. Финансовую помощь в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ – детям» оказал и филиал «ПМУ».

В Черняевском лесу уже несколько лет можно прогуляться по экологической тропе «Дорога домой», которую также обустроили волонтеры из школы №132. Длина этого маршрута составляет несколько километров. Младшим школьникам преодолеть такую дистанцию сложно. Поэтому педагоги предложили сделать более короткий маршрут - для малышей.

Маршрут «Тропинки открытий» состоит из девяти станций.

- В школе №132 действует свое лесничество, - рассказала Лариса Рябова, директор пермской школы №132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля. - Из года в год мы реализуем экологические проекты и на пришкольной территории, и в находящемся рядом Черняевском лесу. Например, в прошлом году прямо на полянке парка оборудовали экологический класс, а сейчас сделали «Тропинку открытий». Наши социальные партнеры, такие как компания «УРАЛХИМ», поддерживают реализацию подобных проектов.

Маршрут «Тропинки открытий» состоит из девяти станций. На входе расположен аншлаг с картой, где обозначены пункты: «Сказки старого пня», «Кто живет в пруду?», «Беличьи секреты», «Школа выживания» и другие. Завершается путь новой детской площадкой в эко-стиле.

Во время первой экскурсии, которая прошла 23 октября, на каждой станции школьников встречали ведущие из ДЮЦ «Рифей», одетые в костюмы лесных жителей, и рассказывали ученикам интересные факты о растительном и животном мире парка. Благодаря красочно оформленным информационным стендам любой учитель или родитель сможет провести для учащихся такую же интересную экскурсию по маршруту самостоятельно.

В парковой зоне Черняевского леса открылся новый экскурсионный маршрут для маленьких детей

- Компания «УРАЛХИМ» помогает претворять в жизнь интересные экологические инициативы педагогов и учеников подшефной школы №132, потому что они направлены на развитие окружающей среды и воспитание у детей бережного отношения к природе, - отметила Инна Скрыпниченко, зам. директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью. - Школьникам важно видеть, что их идеи реализуются на практике. Это большой стимул творить дальше, придумывать новые проекты, которые, как и «Тропинка открытий», принесут пользу всем жителям города.