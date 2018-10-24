Кенгуру и северные олени: в Пермь приезжает "Бриллиантовый цирк"

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-24T11:02:53+03:00

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27 октября в Пермском цирке начнутся гастроли «Бриллиантового цирка России». В Прикамье привезут эксклюзивное шоу «Карнавал животных», объединяющее в себе театральную постановку и цирковое представление.

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Вдохновенная игра актеров переплетается с акробатическими трюками, полетами под куполом цирка и неожиданными спецэффектами. Зрители увидят битвы шаманов, полеты под куполом цирка, уникальные трюки эквилибристов, жонглеров и акробатов, дрессированных северных оленей, песцов, лис и лаек. Самым ярким зрелищем программы является аттракцион «Карнавал животных» с участием экзотических животных и птиц: леопардов, кенгуру, страусов, обезьян шимпанзе и попугаев ара.

«Бриллиантовый цирк России» громко заявил о себе на мировом уровне. Его гастроли проходили в Швеции, Франции, США, Швейцарии, Великобритании, Монако, Германии, Италии, Венгрии, Норвегии, Китае и во многих российских городах. Этот список ежегодно пополняется.

Пермский цирк,

Ул. Уральская, 119,

Гастроли продлятся по 25 ноября, ближайшие представления состоятся 27 октября, 5 ноября в 16.00, 28 октября в 12.00, 3, 4 ноября в 12.00, 16.00 (0+)

Билеты: 500 - 1600 руб.