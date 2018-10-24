2018-10-24T11:02:53+03:00
Досуг

Кенгуру и северные олени: в Пермь приезжает "Бриллиантовый цирк"

Гастроли продлятся до конца ноября [видео]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

27 октября в Пермском цирке начнутся гастроли «Бриллиантового цирка России». В Прикамье привезут эксклюзивное шоу «Карнавал животных», объединяющее в себе театральную постановку и цирковое представление.

.

.

Вдохновенная игра актеров переплетается с акробатическими трюками, полетами под куполом цирка и неожиданными спецэффектами. Зрители увидят битвы шаманов, полеты под куполом цирка, уникальные трюки эквилибристов, жонглеров и акробатов, дрессированных северных оленей, песцов, лис и лаек. Самым ярким зрелищем программы является аттракцион «Карнавал животных» с участием экзотических животных и птиц: леопардов, кенгуру, страусов, обезьян шимпанзе и попугаев ара.

«Бриллиантовый цирк России» громко заявил о себе на мировом уровне. Его гастроли проходили в Швеции, Франции, США, Швейцарии, Великобритании, Монако, Германии, Италии, Венгрии, Норвегии, Китае и во многих российских городах. Этот список ежегодно пополняется.

Пермский цирк,

Ул. Уральская, 119,

Гастроли продлятся по 25 ноября, ближайшие представления состоятся 27 октября, 5 ноября в 16.00, 28 октября в 12.00, 3, 4 ноября в 12.00, 16.00 (0+)

Билеты: 500 - 1600 руб.

Гастроли в Перми Бриллиантового цирка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Березниках мужчина поджег машину бывшей супруги
Прокуратура ответит на вопросы пермяков, которым не платят или задерживают зарплату
Пермячку осудили за то, что она взяла аванс за оказание интим-услуг и сбежала
В Прикамье пьяный пассажир избил таксиста и угнал автомобиль
Пользователи ВТБ-Онлайн открыли вклады на 1 трлн рублей
В Перми наркодилер фасовал марихуану на глазах у жены и маленькой дочери
Пермский водитель, который многократно нарушал ПДД, устроил аварию
Информацию о 70-летней жительнице Кизела, которую отказываются лечить врачи, проверит краевой минздрав
В Пермском крае создадут современную Университетскую клинику
В Пермском университете появится огромный уличный арт-объект
В Перми департамент общественной безопасности эвакуировали после сообщения о бомбе
Пермские депутаты решили приобрести манеж «Спартак» за 160 миллионов
У здания в центре Перми нашли подозрительный предмет
Пропавшие в Краснокамске подростки нашлись
В Перми пьяный мужчина пытался разгромить вход в магазин
В Перми из 20 школьников, заболевших после прививки от клещевого энцефалита, на больничном остаются трое ребят
Компания ВТБ МС получила и проверила более 90 млн счетов медучреждений
В Перми судебные приставы запретили использовать башенные краны
Китайские электробусы протестируют в Перми
В Прикамье осужденный пытался доставить в колонию героин во флаконе с шампунем
В Прикамье будут судить двух мошенниц, которые украли у 85-летнего пенсионера 40 тысяч рублей