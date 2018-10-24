Пермь оказалась одним из самых пьющих городов России

СЕГОДНЯ 12:43 2018-10-24T16:00:37+03:00

Но так ли это?

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- Опять прославились! Это просто позор! Весной нас назвали самым матерящимся городом страны, а теперь мы оказались на третьем месте в списке самых матерящихся мегаполисов России! – возмущаются в соцсетях пермяки.

- Пусть бы уж и по выпивке первое место заняли! Хоть бы так были впереди всех! – горько иронизируют некоторые горожане.

Сообщение о том, что в стране составлен рейтинг самых пьющих городов России, попало даже в федеральный топ «Яндекс»-новостей, его опубликовали многие российские СМИ.

В этом антирейтинге Пермь оказалась на третьем месте. Опередили нас лишь Саратов и Ханты-Мансийск.

Составило этот рейтинг московское агентство Zoom Market. Именно оно в мае этого года «присудило» Перми первое место в списке 25 самых матерящихся городов страны.

Как же московские социологи определили самые пьющие мегаполисы?

- Жителям 25 городов задавали три вопроса: «Вы употребляете алкоголь? Как часто вы употребляете алкоголь? Сегодня вы употребляли алкоголь?» - сообщили в агентстве Zoom Market. - Было опрошено 3250 человек в возрасте от 19 до 73 лет.

Кроме этого объяснения и таблички со списком городов на сайте агентства больше никаких подробностей того, как проводился соцопрос, не приводится.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Когда в мае этого года агентство Zoom Market назвало Пермь самым матерящимся городом России, пермский социолог Александр Нода заинтересовался, когда оно было учреждено. Оказалось, что учредило его ООО «МАЗМ» за две недели до опроса.

- Я пробил их ИНН на сайте налоговой, - сообщил он. - Оказалось, что ООО «МАЗМ» с таким ИНН зарегистрировано в Москве 10 мая этого года. Могло ли агентство за две недели провести опрос по всей стране? Тогда у меня возникло ощущение, что агентство просто раскручивает себя. Сейчас я в нем укрепился: выбираются темы, которые точно вызовут интерес у людей. Но вопросы, которые якобы задавали социологи, составлены, на мой взгляд, явно не профессионально, слишком в лоб. «Как часто вы употребляете алкоголь?» - на такой вопрос даже пациент нарколога затруднится ответить. К тому же еще надо посмотреть, насколько результаты соцопроса совпадают с данными статистики о потреблении алкоголя.

Действительно, по данным Роспотребнадзора по итогам прошлого года, в числе лидеров по потреблению в год алкоголя на душу населения – совсем другие регионы: Магаданская область (14,1 литра), Москва (13,3 литра), Республика Коми и Сахалинская область (13 литров).

А в рейтинге Zoom Market Москва оказалась на 16 месте, а административных центров трех регионов-лидеров в списке этого агенства нет вообще.

- Разумеется, Прикамье проблемный регион в смысле пьянства, и все-таки по заболеваемости тем же алкоголизмом мы вовсе не на первых местах, а где-то в середине списка среди регионов, - говорит главный нарколог Пермского края Лариса Юркова, - Все-таки хотелось бы узнать больше подробностей о методике соцопроса, который проводили москвичи. Может быть, они опрашивали людей возле алкогольных супермаркетов и поэтому получили такие данные?

«Уральский мужик не может не пить»

Согласны ли вы, что Пермь пьющий город? Этот вопрос мы решили задать своеобразным экспертам. Они каждый день тусуются на остановке «Дом моделей» - пьяные, веселые. Сотрудники редакции каждый день ходят мимо них на работу. Нет-нет, да и мелькнет мысль: вот беззаботные люди.

- Всего третье место, говорите, Пермь по пьянству заняла? – искренне удивляется 62-летний бездомный пермяк Сергей. - Я думал, мы первые!

Володя и Сергей советуют пермякам брать пример с древних греков и много не пить.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Может, из-за того мы от других отстали, что людям у нас денег на выпивку не хватает? – высказывает предположение его компаньон, 48-летний Владимир.

- Да что ты! – возражает его товарищ. - На помойках полно алюминиевых баночек из-под пива. 52 банки – килограмм металла. За него в пункте приема 40 рублей дадут. Ну, или бутылку пива, на выбор.

- Это точно! - соглашается Владимир. – Я хоть работаю охранником в ТСЖ, а тоже по мусоркам металл собираю – у меня ведь дети. Словом, график такой: сутки работаю, двое пью, все довольны.

На скамейке перед приятелями лежат четыре баночки кильки.

- В качестве закуски выпрашиваем просроченную еду в магазинах и ларьках, дают охотно, с голоду не помрешь, - перехватив наш взгляд, объясняет происхождение съестного Владимир.

- Я сейчас вообще как бог живу! - хвалится Сергей. - Подружился на днях с одной пенсионеркой. А летом под трубой теплотрассы на Южной дамбе ночевал. Как древний грек. Они вроде тоже в бочках жили, как нам в детдоме рассказывали. А вот вино водой греки зря разбавляли!

- Ну, кое-что и сейчас нужно разбавлять, - тоном знатока спорит с ним Володя. – Например, настойку боярышника нужно смешать с полутора частями воды, а спирт – пополам напополам. Иначе внутри все пожжешь.

- А я вот пил в свое время настойку на настоящем женьшене! – мечтательно вспоминает Сергей. - Это когда еще с мужиками на золотые прииски в Сибирь вербовался. Выпьешь глоток – сердце, как мотор стучит, и ум просветляется. А теперь муравьиный спирт мне нравится, тоже кровь разгоняет.

После воспоминаний о прошлой жизни Сергей мрачнеет.

- Иной раз утром ощупываю себя, не пришла ли ко мне черная с косой? – вздыхает он. – Пьянка многих приятелей сгубила, а я вот живу, небо копчу. Зачем, спрашивается? Так что хочу дать бесплатный совет пермякам: пейте в меру! А не так, как мы. Мы-то пили и пить будем, никуда не денешься.

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