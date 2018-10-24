«Я кололся, получил ВИЧ, а теперь я руководитель реабилитационного центра»

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-24T11:02:53+03:00

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Андрей завязал с наркотиками 17 лет назад. Теперь он точно знает - это реально! И знает точный адрес помощи - Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД.

- Я начал курить травку в девятом классе. Просто так, за компанию. Потом была первая бесплатная доза в шприце, потом - вторая…

И ведь не сказать, чтобы болтался на улице. Занимался хоккеем, считался перспективным игроком. По окончании 9 классов поступил в строительный техникум. В хоккей еще какое-то время играл, а вот учиться уже не мог…

Сначала кололся тайно от матери. Она одна меня воспитывала. Старался позже приходить домой. Врал, что смотрим с друзьями хоккей, футбол. Потом скрывать стало невозможно. Пошел героин… В жизни осталась только одна цель - любой ценой достать деньги на дозу. За очередную кражу на два года сел в тюрьму. А вышел - и все закрутилось по-новому. Подхватил ВИЧ, гепатит В, гепатит С…

Мать от жизни такой в конце концов слегла, а я сломал ногу. Сидел дома, перебивался тем, что принесут дружки. Однажды приехал парень, с которым мы вместе начинали колоться. Сказал: «Хватит загонять себя в могилу! Я завязал, и ты сможешь! Приведи себя в порядок, завтра начнешь новую жизнь!»

На следующий день мы поехали в Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД. Там ко мне отнеслись… сочувствующе! Я даже не ожидал! Помогали врачи, психологи, равные консультанты - ребята, что вернулись к нормальной жизни. Посоветовали пройти реабилитацию в специальном центре для таких, как я, тесно сотрудничающим с краевым центром СПИД.

Я пробыл там шесть месяцев. Сначала было трудно привыкать к четкому распорядку дня, но куда деваться, если его придерживались все?! Мы все работали, у каждого были свои обязанности. Сами организовывали досуг. Проводили праздники, спортивные мероприятия. Специалисты краевого центра СПИД регулярно приходили к нам, проводили беседы, тренинги, возвращая чувство уважения к себе, готовя к возвращению к жизни в обществе. Тем, кому было нужно, оказывалась медицинская помощь.

Со временем я понял, что это мое - работать в таком центре. Остался волонтером. Потом сам стал руководителем подобного центра, разменяв квартиру с матерью и продав свою часть, чтобы были деньги на его покупку и обустройство.

Женился. Жена - из нашего круга. Тоже в свое время кололась. Тоже в свое время обратилась за помощью в Пермский краевой центр СПИД. Тоже сначала была волонтером. Теперь работает в сервисной фирме. Растим ребенка! Здорового!

Мои старые друзья, что не смогли остановиться, - кто умер, кто совсем скололся, доведя до инфарктов, инсультов родных. А моя мама теперь гордится мной! Каким я был, когда кололся? Вечно желтым от гепатита, с дурным запахом изо рта, озлобленным на весь мир…

Теперь не пью, не курю, веду здоровый образ жизни, получил образование. Уважаем! Наш центр тесно сотрудничает с Пермским краевым центром СПИД, помогая возвращать к нормальной жизни оступившихся ребят. Что это реально, я знаю на своем примере. Хочу сказать всем, кто хочет завязать с подобным моему прошлым: адрес помощи существует. Вот он - город Пермь, улица Свиязева, 21. Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД. Смело обращайтесь! Вам помогут!