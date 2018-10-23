Куда поехать на Новый год-2019 из Перми

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-23T16:37:08+03:00

На горнолыжные курорты из Перми напрямую не улететь - только через Москву или Екатеринбург Фото: архив "КП"

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Опытные путешественники еще летом закупились билетами на новогодние каникулы. Но большинство все-таки еще не определились, где проведут десять праздничных дней. И если ничего не сделать сейчас, проведете вы их, скорее всего, на диване с оливье и сериалами. Мы посмотрели, куда еще можно улететь за разумные деньги.

В гости к Деду Морозу и Санта-Клаусу

Великий Устюг

«Новогодний экспресс» из Перми в Великий Устюг отправляется 23 декабря и 2 января. Это трехдневные поездки. Стоимость тура: в плацкарте для детей от 5 до 17 лет - 15 300 рублей, для взрослых - 16 800 рублей, в купе для детей - 19 000 рублей, для взрослых - 20 500 рублей. «Новогодний экспресс» - специальный поезд, который едет из Екатеринбурга через Пермь в Великий Устюг. Обычных пассажиров в нем нет, билеты на экспресс можно купить только через турфирму. Дорога в одну сторону занимает около 20 часов. И целый день можно провести в вотчине Деда Мороза.

Можно погостить у Деда Мороза и подольше. Если остаться в Великом Устюге на два дня. Тур с 3 по 7 января стоит 21 580 рублей для взрослых и от 19 540 рублей - для школьников.

Есть и более дешевые, но и более утомительные автобусные туры: с 3 по 5 января и с 6 по 8 января - по 7500 рублей. Дорога в одну сторону занимает 15 - 16 часов.

Екатеринбург

Можно побывать и у уральского Деда Мороза, который живет в Екатеринбурге, в «Парке сказов», посвященном героям бажовских сказов. Там есть пещера Хозяйки Медной горы, Дворец зимних волшебников, комната Снегурочки, а также подворье бабушки Нины, где можно погреться на печи и полежать на полатях. Тур пройдет с 3 по 5 января. Стоимость с проживанием и питанием, но без проезда до Екатеринбурга, - 11 100 рублей для школьников и 12 100 рублей для взрослых.

Финляндия

Если вы не стеснены в средствах, можно посетить Санта-Клауса в Финляндии. Из Перми прямых перелетов нет, но есть путевки с вылетом из Екатеринбурга. Самолет с пересадкой в Хельсинки доставит вас в Каяни, откуда будут организованы поездка в деревню Санта-Клауса. Стоимость тура на двоих на 7 дней с вылетом 31 декабря - 150 тысяч рублей, с вылетом 2 января - от 163 тысяч. Плюс оформление визы.

Новый год на море

Таиланд

Можно встретить Новый год или Рождество не среди снегов, а под пальмой. Куда есть прямые вылеты из Перми?

Рейс в Паттайю есть 29 декабря: 10 ночей в 3-звездочном отеле с завтраками на двоих стоят от 137 тысяч рублей. 12 ночей на двоих - от 140 тысяч.

Улететь на тайский остров Пхукет можно 23 декабря: 10 ночей на двоих стоят от 113 тысяч, с вылетом 4 января - от 147 тысяч рублей.

Вьетнам

В эту прекрасную страну можно улететь 24 декабря (9 ночей в 3-звездочном отеле с завтраками на двоих - от 84 тысяч рублей) и 3 января (10 ночей - от 131 тысячи рублей).

ОАЭ

Слетать на Новый год в ОАЭ можно 31 декабря. 6 ночей в 3-звездочном отеле эмирата Шарджа на двоих стоят от 99 тысяч рублей. Кстати, в 5-звездочном по системе «все включено» неделя пребывания будет стоить от 175 тысяч рублей. Надо иметь в виду, что почти все отели в ОАЭ требуют еще доплату за новогодний ужин. Неделя в Эмиратах с вылетом 7 января будет стоить уже значительно дешевле – от 60 тысяч в «трешке» и от 127 тысяч в «пяти звездах».

Индия

Чтобы отдохнуть на Гоа, кроме оплаты самой поездки потребуется еще оформить визу. Она стоит 60 долларов за каждого человека, причем туроператоры обычно требуют еще страховку от невыдачи визы за 10 долларов. Улететь в Индию можно 25 декабря, 9 ночей на двоих – от 105 тысяч рублей. С вылетом 4 января - от 100 тысяч рублей.

Турция

Впервые можно летать из Перми в Турцию в течение всего года. Плавать в море, в декабре-январе, конечно, не придется. Но можно слетать туда, чтобы сменить обстановку и подышать морским воздухом. Неделя отдыха в 3-звездочном отеле по системе «все включено» на двоих обойдется в 73-75 тысяч, если вылетать 28 и 31 декабря. К этому надо приплюсовать стоимость новогоднего ужина и обязательный топливный сбор – 40 долларов с человека. Та же неделя с вылетом 4 января будет стоить значительно дешевле - от 58 тысяч рублей плюс топливный сбор.

Грузия

Туда летает «Победа». Вылеты 28, 31 декабря, 2, 4 января. Стоимость поездки зависит от того, какие билеты будут в наличии. Если покупать тур, то семь дней на двоих с размещением в гостинице начинаются от 74 тысяч рублей.

Летим из Екатеринбурга

Расширить географию пляжных поездок можно, если вылетать не из Перми, а из Екатеринбурга.

Вылеты в Китай на остров Хайнань состоятся 29 декабря и 2 января. 6 ночей на двоих с вылетом до Нового года - от 130 тысяч, после - от 110 тысяч рублей.

Можно также слетать на самый большой вьетнамский остров Фукуок. 10 ночей во Вьетнаме с вылетом 27 декабря стоят от 165 тысяч рублей.

Новый год в Европе

В Европу из Перми лететь опять-таки придется либо из Екатеринбурга, либо через Москву. Здесь мы рассмотрим стоимость путевок. Цены на билеты и отели для самостоятельных путешественников уже мало кому по карману.

Вылеты в Прагу из Екатеринбурга каждый день, с 24 декабря по 6 января. Перелет и 6 - 7 ночей в 3-звездочном отеле, удаленном от центра, на двоих - от 68 тысяч рублей. Плюс стоимость визы.

Можно также купить путевку на горнолыжные курорты Австрии. Вылеты из Екатеринбурга 29 декабря и 5 января. Стоимость на двоих - от 111 тысяч рублей. В эту цену входят перелет до Мюнхена и 6 ночей пребывания в 3-звездочном отеле на одном из австрийских курортов. Трансфер до курорта и виза оплачиваются дополнительно.

Новый год в Прикамье

Новогоднее путешествие можно сделать ярким и запоминающимся, даже не уезжая из Прикамья. К примеру, можно поехать 31 декабря в Кунгур, встретить праздник в гостинице «Сталагмит», а первый день нового года провести в Кунгурской ледяной пещере. Три дня этого «Новогоднего калейдоскопа» для двух взрослых обойдется в 23 400 рублей, а для семьи с одним ребенком - в 28 600 рублей.

Провести Новый год можно и на курорте «Усть-Качка». Там организуются праздничные банкеты, шоу с фейерверком, беспроигрышные лотереи. Стоимость пребывания одного человека - от 1750 рублей в сутки, а с лечением - от 2400 рублей.

Склоны прикамских гор манят к себе любителей горных лыж. Крупнейший горнолыжный курорт Пермского края - «Губаха», где 19 разнообразных трасс. До горнолыжного центра можно добраться с центрального автовокзала Перми или заказать путевку в туристической фирме. По путевке стоимость проезда от Перми до Губахи и обратно в один день - 700 рублей. Стоимость проезда в одну сторону - 500 рублей. Стоимость разового подъема на подъемнике - 130 рублей. Если вы приехали самостоятельно, можете остановиться в хостеле, где в праздники стоимость двухместного номера - 1500 рублей в сутки.

Новогодняя поляна сказок находится в поселке Крохово Пермского района. Там находится парк сказочной деревянной скульптуры, избушка Бабы Яги, а рядом в мини-зоопарке живут пони, барашки, кролики, павлины и фазаны. Стоимость поездки одного человека в большом автобусе - 750 рублей.

В село Филатово Ильинского района можно приехать, чтобы поучаствовать в деревенских зимних забавах. Поездка занимает 6 часов, за одного человека надо будет заплатить 850 рублей.

А на базе «Аллюр» возле Усть-Качки дети смогут, совсем как Емеля, покататься на печи, а также на снегоходах и лошадях. Стоимость поездки одного человека - 900 рублей.