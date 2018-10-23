2018-10-23T07:10:30+03:00
Экономика

В Перми можно бесплатно сдать использованные батарейки

Контейнеры для опасных отходов поставили на эспланаде
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Батарейки можно сдавать вплоть до воскресенья.Батарейки можно сдавать вплоть до воскресенья.Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
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На эспланаде, на пересечении улиц Петропавловской и Борчанинова, установили контейнеры для сбора использованных батареек.

- У всех нас скопилось большое количество отработанных батареек, а они относятся к отходам 2-го класса опасности из-за содержания тяжелых металлов, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) президент экологического фонда «Обитаемый Урал» Вячеслав Марков.

Как говорят экологи, одна выброшенная батарейка способна отравить 20 квадратных метров земли. В каждой батарейке содержатся ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, которые ядовиты для человека. Их нельзя выкидывать в обычные мусорные контейнеры, а надо сдавать на утилизацию. Выброшенная в мусор батарейка попадает на свалку. Там она ржавеет и разрушается, после чего ее содержимое - тяжелые металлы - попадает в грунтовые воды, а затем и в реки.

- Три с половиной года назад городская администрация вынесла постановление о том, что в состав квартплаты включается сумма за утилизацию люминесцентных ламп, батареек и разбитых градусников, - напомнил Вячеслав Марков. - Но из 1,5 тысяч управляющих компаний договоры с компанией, которая имеет лицензию на сбор и транспортировку подобных отходов, заключили не более 60.

Акция по сбору батареек дает пермякам возможность бесплатно избавиться от опасных отходов и позаботиться об экологии. Она продлится до 28 октября включительно. Все собранные батарейки отправят на единственный в РФ завод по их переработке, который находится в Челябинске.

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