«Наверно, мне конец, мама». Последние слова солдата перед самоубийством из-за издевательств в авиаполку «Сокол»

22 Окт. 17:05 2018-10-23T17:07:35+03:00

В Перми срочнику, который довел до суицида 20-летнего новобранца, дали четыре года тюрьмы

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- Он подвергался насилию, его обзывали «гашонком», «заторком», «тупым краном», что унижало его честь и достоинство, - зачитывал судья.

В Пермском военном гарнизонном суде вынесли приговор солдату-срочнику из Махачкалы 20-летнему Рамазану Магомедову. Его обвинили в том, что он устроил «дедовщину» и довел до самоубийства солдата из Магнитогорска Рустама А. Оба они служили на авиабазе «Сокол» под Пермью. Тело 20-летнего Рустама нашли в душевой комнате казармы 5 января этого года. По статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими» Магомедов получил четыре года тюрьмы.

20-летнего Рустама призвали в армию из Челябинской области летом прошлого года, после окончания техникума. К тому времени Рамазан Магомедов, призванный из столицы Дагестана, уже был «старослужащим».

Почему Магомедов невзлюбил Рустама, следствие не выяснило.

- Но доказано, что начиная с 16 сентября прошлого года вплоть до 5 января он подвергался систематическому издевательству, оскорблениям и насилию со стороны Магомедова, - отметил судья гарнизонного суда Николай Каун.

Свои приказы Магомедов подкреплял нецензурной бранью и кулаками.

«Это третий случай суицида в этой части»

В конце декабря Магомедов избил Рустама прямо в столовой, на глазах у заведующей. Та рассказала об этом офицерам, и Рустама перевели в другое подразделение. Но оно находилось в том же здании, и Магомедов не отставал.

- Наверное, мне конец, мама, - позвонил Рустам матери 4 января.

А 5 января утром Рустама опять заставили сторожить бушлаты. Затем повторили эту «воспитательную» процедуру в обед. А во время послеобеденного «тихого часа» его тело нашли в душевой казармы.

- Судебно-психологическая экспертиза изучила все факты и пришла к выводу о наличии прямой причинно-следственной связи между суицидом солдата и издевательствами над ним, - отметил судья. - Он подвергался насилию, его обзывали «гашонком», «заторком», «тупым краном», что унижало его честь и достоинство.

Магомедов на суде заявил, что просто подшучивал над своим сослуживцем и ни в чем не виноват.

- Доводы обвиняемого и защиты следует признать необоснованными, - посчитал судья. И приговорил Магомедова к 4 годам колонии общего режима. Он объяснил, что тому зачтут время нахождения под стражей - день в СИЗО, где он сидел с 16 января, за полтора дня срока. И что фактически ему придется отсидеть меньше 3 лет.

Военный прокурор остался удовлетворен этим решением, а вот защита обвиняемого - нет.

- Мы будем обжаловать этот приговор, - пообещал адвокат Магомедова Дмитрий Волегов. - Это уже третий случай суицида в этой части за последние 4 года. Мы предложим отправить дело на дополнительное расследование. Надо разобраться, насколько атмосфера в воинской части могла повлиять на этот трагический случай.