Общественная палата: пермский аэропорт переименовывать не будут

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-23T14:39:06+03:00

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В России кипят страсти вокруг переименований аэропортов. Так, в Калининграде разгорелись страсти вокруг названия аэропорта «Храброво». Многие горожане возмущены тем, что в лог-лист не вошло имя знаменитого философа Иммануила Канта. В Омске разгорелась нешуточная дискуссия, в честь кого может быть назван аэропорт. Была даже проведена акция в поддержку присвоения аэропорта имени лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова. А Светлана Сурганова предложила назвать аэропорт Санкт-Петербурга в честь великого поэта Иосифа Бродского.

Пермский международный аэропорт Большое Савино также изначально вошел в список из 45 аэропортов страны, которые должны были участвовать в общенациональном конкурсе «Великие имена России».

Однако у пермского аэропорта сохранится прежнее название. В Общественной палате Пермского края нам заявили, что придерживаются мнения, которое озвучил ранее губернатор Прикамья Максим Решетников.

- Проект «Великие имена России», предложенный Общественной палаты РФ — инициатива актуальная и своевременная, - заявил Максим Решетников. - Мы буквально в прошлом году сами обратились к жителям, чтобы они сами выбрали название новому аэровокзальному комплексу. Новый аэропорт уже почти год встречает и провожает наших жителей и гостей края с названием «Большое Савино». Так что, переименования аэропорта не будет, добавления имен не будет.

Также глава региона напомнил, что прежде, чем дать название аэропорту, был проведен опрос. Эксперты из числа деятелей культуры, искусства, науки и спорта предложили свои варианты названий. Среди них: «Дягилев», «Анатолий Солдатов», «Павел Соловьев», «Сергей Белов», «Любимов». Большинство голосов получило старое название - «Большое Савино».

Сейчас на сайте конкурса «Великие имена России» в списке городов, участвующих в голосовании на дополнительное имя аэропорта, Пермь не значится.