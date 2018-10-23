Пермский завод «УРАЛХИМа» награжден за высокую социальную эффективность

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-23T09:23:45+03:00

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Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми победил в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Завод занял первое место в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» по итогам 2017 года.

В Пермском крае за победу в региональном этапе компании боролись в шестнадцати номинациях. Заявки участников конкурса рассматривала региональная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений на основании утвержденной Минтрудом России методики оценки. В номинации «За развитие социального партнерства» компании оценивались по таким критериям, как наличие на предприятии коллективного договора, участие работников в управлении организацией через профсоюз, работа комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, учёт позиции профсоюза при согласовании локальных нормативных актов, участие представителей работодателя и профсоюза в работе региональных комиссий. По итогам конкурса филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» набрал 189 баллов из 200 возможных, показав лучший результат.

Экспертная комиссия дала высокую оценку системе взаимоотношений работодателя, профсоюза и работников, сложившейся в филиале «ПМУ». В рамках действующего на предприятии коллективного договора компания предоставляет сотрудникам социальные гарантии, льготы и компенсации. В 2017 году предприятие направило на эти цели около 180 млн руб., что в пересчёте на одного работника составляет примерно 220 тыс. руб. Завод берёт на себя оплату оздоровления и добровольного медицинского страхования работников, бесплатную доставку до рабочего места, обучение персонала, организацию летнего и зимнего отдыха детей работников, оплату процентов по ипотеке для ключевых сотрудников, поддержку ветеранов завода, проведение спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, выплату материальной помощи, дополнительные отпуска и многое другое.

Два года подряд филиал «ПМУ» становился победителем конкурса на лучшее предприятие химической отрасли Пермского края по эффективности производства и уровню социально-трудовых показателей. В связи с этим организатор конкурса – краевой комитет Росхимпрофсоюза – рекомендовал предприятию принять участие во Всероссийском конкурсе социально эффективных организаций.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- Диплом победителя регионального этапа Всероссийского конкурса - это высокая оценка проводимой на заводе социальной политики. Только там, где есть сплочённая команда специалистов, знающих своё дело, можно строить долгосрочные планы развития и рассчитывать на их реализацию. Мы это понимаем, поэтому создаём работникам все необходимые условия для их профессионального роста и раскрытия потенциала. Впереди федеральный этап конкурса. Интересно будет сравнить социальную работу на нашем предприятии с опытом компаний в других регионах России.

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Его цель – представить общественности опыт российских организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач, и содействовать развитию форм социального партнерства в организациях. Победа в региональном туре обеспечила пермской площадке холдинга «УРАЛХИМ» участие в федеральном этапе конкурса, итоги которого будут подведены до конца 2018 года.