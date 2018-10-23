2018-10-23T11:12:19+03:00
Общество

Пермский экс-депутат, который избил DJ Smash и 20-летнего студента, получил 2 года и 2 месяца

Александр Телепнев так и не признал свою вину [аудио, видео]
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Для Александра Телепнева это уже второй суд за годДля Александра Телепнева это уже второй суд за годФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Мировом суде Ленинского района Перми вынесли приговор бывшему депутату Законодательного Собрания Пермского края Александру Телепневу, которого обвинили в избиении 20-летнего студента Глеба Кулакова.

Напомним, летом Телепнев и его друг Сергей Ванкевич уже были осуждены за то, что этой зимой в ночном клубе «Дом культуры» избили известного музыканта DJ Smash. После избиения Андрей Ширман долго лечился, перенес операцию. На суд приезжал даже Тимати. В итоге оба получили по два года в колонии-поселении.

Ванкевич уже отбывает наказание, а над Телепневым состоялся еще один суд. Экс-депутата судят за то, что в январе этого года в том же ночном клубе он избил 20-летнего студента Глеба Кулакова. Парень пытался заступиться за девушку, к которой приставал Телепнев, и был избит.

Свою вину бывший депутат не признал. Гособвинение потребовало для Александра Телепнева 2 года и 5 месяцев в исправительной колонии.

Адвокат Константин Орлов о решении суда по делу Александра Телепнева.

Суд с учетом прошлого приговора назначил обвиняемому наказание в виде 2 года 2 месяца в колонии-поселении. Также он должен выплатить 75 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и возместить Глебу Кулакову 215 тысяч, потраченных на адвоката.

Александр Телепнев высказывает свое мнение об обвинениях в его адрес и судах.

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник сыровара Олега Сироты: Как я пытался передать сыр президенту
Известному фермеру, попавшему на дискуссионный клуб «Валдай», наконец-то удалось лично поговорить с Владимиром Путиным о санкциях и контрсанкциях. Вернувшись на сыроварню, Олег Сирота рассказал в своем дневнике, что осталось за кадром той встречи [видео]
Новости 24
В Перми судебные приставы запретили использовать башенные краны
Китайские электробусы протестируют в Перми
В Прикамье осужденный пытался доставить в колонию героин во флаконе с шампунем
В Прикамье будут судить двух мошенниц, которые украли у 85-летнего пенсионера 40 тысяч рублей
Пропавшие в Краснокамске подростки вышли на связь, но боятся идти домой
Житель Прикамья наказан за повторную езду в пьяном виде
Юная пермячка выложила порнографическую фотографию своей соперницы
В Перми открыто движение по шести полосам улицы Героев Хасана
ВТБ выбрал технологические стартапы для пилотирования в акселераторе
На трассе Пермь-Екатеринбург грузовик «Рено» врезался в легковушку
В Перми на четыре года осудили срочника, который довел солдата до самоубийства
Пермские школьники триумфально выступили на международной выставке в Индии
В ноябрьские праздники отменен ряд пригородных электричек
В Перми «Уральские авиалинии» отменили рейсы до Екатеринбурга и Душанбе
В Перми открылась выставка рекламы Маяковского и Родченко
«Парма» в упорной борьбе уступила «Химкам»
В Перми активисты фудшеринга раздали 350 кг продуктов нуждающимся
МЧС: в Прикамье ожидаются дождь и сильный ветер
Гособвинение требует для пермского экс-депутата, избившего DJ Smash и студента, 2 года и 5 месяцев в колонии-поселении
Ледовый городок в Перми обойдется в 22 миллиона рублей
С днем народного единства пермяков поздравит Виктория Дайнеко
В Перми на работника пункта приема металла напали с ножом и ограбили
Более 15 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредиту
Компания ВТБ Страхование реализовала более 1 млн страховых медицинских полисов