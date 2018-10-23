Пермский экс-депутат, который избил DJ Smash и 20-летнего студента, получил 2 года и 2 месяца
В Мировом суде Ленинского района Перми вынесли приговор бывшему депутату Законодательного Собрания Пермского края Александру Телепневу, которого обвинили в избиении 20-летнего студента Глеба Кулакова.
Напомним, летом Телепнев и его друг Сергей Ванкевич уже были осуждены за то, что этой зимой в ночном клубе «Дом культуры» избили известного музыканта DJ Smash. После избиения Андрей Ширман долго лечился, перенес операцию. На суд приезжал даже Тимати. В итоге оба получили по два года в колонии-поселении.
Ванкевич уже отбывает наказание, а над Телепневым состоялся еще один суд. Экс-депутата судят за то, что в январе этого года в том же ночном клубе он избил 20-летнего студента Глеба Кулакова. Парень пытался заступиться за девушку, к которой приставал Телепнев, и был избит.
Свою вину бывший депутат не признал. Гособвинение потребовало для Александра Телепнева 2 года и 5 месяцев в исправительной колонии.
Адвокат Константин Орлов о решении суда по делу Александра Телепнева.
Суд с учетом прошлого приговора назначил обвиняемому наказание в виде 2 года 2 месяца в колонии-поселении. Также он должен выплатить 75 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и возместить Глебу Кулакову 215 тысяч, потраченных на адвоката.
Александр Телепнев высказывает свое мнение об обвинениях в его адрес и судах.