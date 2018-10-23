Пермский экс-депутат, который избил DJ Smash и 20-летнего студента, получил 2 года и 2 месяца

СЕГОДНЯ 07:44 2018-10-23T11:12:19+03:00

Для Александра Телепнева это уже второй суд за год Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Александр Телепнев так и не признал свою вину [аудио, видео]

Изменить размер текста: A A

В Мировом суде Ленинского района Перми вынесли приговор бывшему депутату Законодательного Собрания Пермского края Александру Телепневу, которого обвинили в избиении 20-летнего студента Глеба Кулакова.

Напомним, летом Телепнев и его друг Сергей Ванкевич уже были осуждены за то, что этой зимой в ночном клубе «Дом культуры» избили известного музыканта DJ Smash. После избиения Андрей Ширман долго лечился, перенес операцию. На суд приезжал даже Тимати. В итоге оба получили по два года в колонии-поселении.

Ванкевич уже отбывает наказание, а над Телепневым состоялся еще один суд. Экс-депутата судят за то, что в январе этого года в том же ночном клубе он избил 20-летнего студента Глеба Кулакова. Парень пытался заступиться за девушку, к которой приставал Телепнев, и был избит.

Свою вину бывший депутат не признал. Гособвинение потребовало для Александра Телепнева 2 года и 5 месяцев в исправительной колонии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/674515" frameborder="0"></iframe> Адвокат Константин Орлов о решении суда по делу Александра Телепнева.

Суд с учетом прошлого приговора назначил обвиняемому наказание в виде 2 года 2 месяца в колонии-поселении. Также он должен выплатить 75 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и возместить Глебу Кулакову 215 тысяч, потраченных на адвоката.