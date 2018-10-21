Пермская «Звезда» разгромила «Урал-2» в заключительном домашнем матче года

21 Окт. 19:17 2018-10-21T19:40:25+03:00

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- В следующий раз буду «пихать» перед началом игры, а не в перерыве, - признался после матча с «Уралом-2» главный тренер пермяков Константин Парамонов. – Начали матч очень медленно, не так, как хотели. Пришлось в перерыве «напихать» игрокам так, что они сразу стали играть по-другому.

"Звезда" ни проиграла дома ни одного матчаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В заключительном домашнем матче сезона «Звезда» играла с «Уралом-2». В первом тайме «молодежка» екатеринбургской команды играла с подопечными Константина Парамонова на равных. Команды создали по паре опасных моментов, но забить так и не смогли. Игра проходила в очень медленном темпе и убаюкала пермских болельщиков.

После "разбора полетов" в раздевалке от Константина Парамонова "Звезда" заиграла по-другомуФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Второй тайм начался с места в карьер. Не успела закончиться первая минута, как капитан «Звезды» Евгений Тюкалов открыл счет. Гости побежали отыгрываться и пропустили контратаку и Александр Субботин удвоил счет. После этого игра у «Урала-2» совсем разладилась и Александр Субботин еще трижды отличился. Между голами пермского бомбардира «Звезда» умудрилась забить еще в свои ворота. Автогол на счету Гусейнова.

Александр Субботин оформил покерФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последние два гола Субботин забил с передач сына главного тренера Евгения Парамонова. Александр поздравил себя с прошедшим днем рождения, подарив праздник себе, команде, и, конечно же, болельщикам. Финальный свисток утонул в криках «Мо-ло-дцы!». «Мини-уральское дерби» завершилось разгромом гостей – 5:1.

Болельщики «Звезды» долго не расходились со стадиона. Никто не пожалел, что отправился в этот прохладный воскресный вечер на стадион. А юные болельщики, впервые попавшие на футбол, пополнят армию фанатов команды. Такие матчи надолго остаются в памяти.

Каждый хотел поприветствовать футболистов после игрыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Таким образом, «Звезда» ни проиграла ни одного домашнего матча в сезоне, а «Урал-2» снова не выиграл в гостях. С восемью голами Александр Субботин возглавил гонку бомбардиров зоны «Урал-Поволжье» ПФЛ.

«Звезда» завершила домашние выступления в 2018 году и теперь команде перед отпуском предстоит выезд в Набережные Челны на последний матч первой части сезона. Пока неизвестно, где будет проводить сборы пермская команда.

Фанаты "Звезды" гнали команду впередФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Манеж еще никого не принимает, - заявил Константин Парамонов. - Мы бы с удовольствием там зимой провели сборы, но тренироваться там нельзя.