2018-10-21T07:16:02+03:00
Общество

Три пермячки поспорят за звание самой сексуальной девушки года

Впервые в рейтинг журнала «Maxim» попала и топ-модель Наташа Поли
Константин КЯКИНЕН
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Зоя Бербер занимала 5 место в списке самых сексуальных девушек страны фото:InstagramЗоя Бербер занимала 5 место в списке самых сексуальных девушек страны фото:Instagram
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Сразу три пермячки поборются за звание самой сексуальной девушки года по версии журнала «Maxim». Уже третий подряд в число самых сексуальных девушек попадает Катерина Шпица. Однако, по заверениям организаторов конкурса, роскошная пермская актриса так и ни разу не попадала на обложку журнала.

Катерина Шпица в третий раз участвует в конкурсе фото: Instagram

Катерина Шпица в третий раз участвует в конкурсе фото: Instagram

Еще одна пермская актриса Зоя Бербер в шестой раз участвует в конкурсе. В 2014 году она заняла пятое место, в этом году пока находится на 14-й строчке читательского рейтинга.

Топ-модель из Перми Наташа Поли впервые попала в ТОП-100 сексуальных женщин и занимает пока скромное 84-е место. Лидирует же Наталья Рудова.

Несмотря на мировую известность, Наташа Поли впервые попала в число самых красивых девушек России фото: Instagram

Несмотря на мировую известность, Наташа Поли впервые попала в число самых красивых девушек России фото: Instagram

В этом году голосование проходит почти так же, как в прошлом: до 15 ноября продлится читательское голосование. Параллельно проводится экспертное голосование: 100 специально отобранных известных и уважаемых мужчин получат на руки полный список претенденток с фотографиями. Каждый член жюри имеет право поставить галочку напротив десяти фотографий.

В результате редакция сопоставит два рейтинга: читательский и экспертный. Рассчитав среднее арифметическое (если участница заняла первое место у читателей и третье у экспертов, итоговым будет второе), будет составлен окончательный список за 2018 год. А если у двух или нескольких участниц среднее арифметическое совпадает, по местам их распределит опять же редакция.

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