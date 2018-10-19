Минздрав о причинах массовых заболеваний школьников после прививок: есть претензии к одной партии вакцины

СЕГОДНЯ 14:14 2018-10-19T14:16:39+03:00

После вакцинации против клещевого энцефалита заболели 200 школьников из Перми, Нытвы, Краснокамска и Пермского района

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По последним данным, около двухсот детей в Пермском крае заболели после прививок против клещевого энцефалита, которые им поставили в школах.

Напомним, все началось с того, что 17 октября после прививки заболели двадцать первоклашек из пермской школы № 7. Их родители рассказали, что у детей резко поднялась температура, появились головные боли и слабость.

А в пятницу стало известно, что такие же симптомы возникли у школьников из Нытвы, Краснокамска и Пермского района. Всех они накануне также прошли плановую вакцинацию.

В основном заболевшие дети – ученики начальных классов, кому прививки против клещевого энцефалита ставили впервые. Общее число заболевших - около двухсот детей, никто не госпитализирован.

- Дети были привиты вакциной отечественного производства ЭнцевирНео, вакцина поставлена в августе и соответствует всем требованиям, в том числе и по сроку годности, – сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. - Такая реакция на препарат допустима, описана в инструкции и проходит без последствий в течение двух дней.

Вакцина была закуплена у производителя из Томска. С данной компанией наш регион работает не первый год. Минздрав инициировал экспертную проверку данной серии вакцины и приостановил вакцинацию против клещевого энцефалита на всей территории Прикамья.

- Еще раз хочу обратить внимание, что температурная реакция в течение суток после введения препарата является нормой, - рассказала «Комсомолке» заместитель министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. – У всех детей наблюдается типичная реакция – температура, общее недомогание. Каких-либо других проявлений нет. Однако нас насторожило, что такая реакция возникла массово, сразу в нескольких районах. Количество заболевших детей превысило сложившуюся практику: ранее возникали лишь единичные случаи, когда после постановки прививки у ребенка поднималась температура. Поэтому мы решили перестраховаться и провести дополнительные исследования по данной вакцине.

Претензии возникли к одной из партий вакцины ЭнцевирНео, ее сейчас проверяют. В минздраве подчеркнули, что вакцина не просрочена, нарушений постановки прививок не наблюдается. Все дети, включая заболевших, считаются привитыми и получившими иммунитет против заболевания клещевым энцефалитом в случае укуса клеща.

- Всех родителей призываем сохранять спокойствие, а случае необходимости сразу же вызывать врача на дом, - сообщили медики.

Проверку проводят сразу несколько ведомств.

- Ситуация находится у нас на контроле, - сообщили в Роспотребнадзоре по Пермскому краю. - Создана рабочая группа из представителей минздрава, в том числе педиатров и иммунолога.

Кроме этого, по факту массового заболевания школьников проводятся проверки в прокуратуре и Следственном комитете.

- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе краевого следственного управления. - В ходе проведения проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за вакцинацию школьников. По результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение.