В Ленинском районе Перми подходит к концу масштабная реконструкция тепломагистрали

СЕГОДНЯ 14:03 2018-10-19T14:05:22+03:00

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В ночь на 20 октября в Перми пройдет заключительный этап реконструкции тепловой сети в районе улицы Газеты «Звезда». Это один из ключевых проектов федеральной программы модернизации Группы «Т Плюс» - «RE: конструкция» в регионе.

В настоящее время монтаж нового трубопровода полностью завершен. Теперь энергетики подключат участок магистрали диаметром 720 мм к действующей сети. Труба с изоляцией в пластиковой оболочке и с системой оперативно-дистанционного контроля обеспечат надежное теплоснабжение жителей центральных районов Перми: Ленинского и Свердловского. Срок службы новых трубопроводов составляет более 25 лет, а новая система контроля позволит дистанционно следить за надежностью работы теплотрассы.

На время работ с 21.00 пятницы до 08.00 субботы временно будет снижена температура теплоносителя в ряде домов по улицам Газеты «Звезда», Советская, Горького, 25 лет Октября, Монастырская, Петропавловская, Комсомольскому проспекту.

Управляющие компании и ТСЖ были заблаговременно уведомлены о проведении работ. После восстановления параметров теплоносителя специалисты «ПСК» будут готовы при необходимости оказать этим организациям помощь в настройке внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения.

- Специалисты «ПСК» планируют провести эту работу в максимально короткие сроки, — заверил технический директор, главный инженер ООО «ПСК» Максим Рябенко. - «Пермская сетевая компания» завершает комплекс мероприятий по техническому перевооружению сетевого хозяйства краевого центра, запланированный на 2018 год. Он позволит решить главную задачу, стоящую перед энергетиками - обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение всех потребителей.