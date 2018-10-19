Мама – россиянка, папа – иностранец. Как живется таким детям при разводе родителей

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-19T12:39:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Недавно делегация судей Пермского края приняла активное участие в научно-практической конференции, проходившей в Ростове-на-Дону. Конференция была посвящена вопросам международного семейного права. О вопросах защиты прав и интересов ребенка, один из родителей которого является гражданином другой страны, рассказывает судья Пермского краевого суда Марина Мезенина.

- Почему эта тема получила такое развитие в последнее время?

- В результате расширения контактов с иностранными гражданами, свободы выезда граждан за пределы Российской Федерации все чаще заключаются браки с иностранцами и создаются семьи, члены которых имеют различное гражданство.

Как показывает практика, в брак с иностранными гражданами чаще вступают женщины, чем мужчины. При этом количество браков, оканчивающихся распадом семьи весьма значительно, поскольку женщины смутно представляют себе правовые нормы, регулирующие брачно-семейные отношения в стране, гражданином которой является её супруг, имущественные и неимущественные права и обязанности супругов, отношения между родителями и детьми. Зачастую они даже не знают, что делать и куда обратиться для разрешения семейных споров.

- Какой вопрос на сегодняшний день является наиболее острым в семейных отношениях, где один из родителей гражданин иностранного государства?

- Наиболее острым в личных неимущественных отношениях супругов является вопрос, связанный с определением места жительства их несовершеннолетних детей. В семьях, где взаимоотношения супругов благополучны, вопросы определения места жительства детей решаются без особых проблем. Однако в случае развода супругов, когда отношения разладились, это становится проблемой. Кроме того, вопрос о выезде несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации за рубеж.

Порядок выезда из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина определен положениями статей 20 и 21 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», согласно которым несовершеннолетний, как правило, выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

В случае выезда за рубеж несовершеннолетнего без сопровождения родителей он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие на выезд с указанием срока выезда и государства (государств), которые он намерен посетить. При этом достаточно согласия одного из родителей. В случае несогласия второго родителя последний должен заявить об этом.

При этом, заявление подается лично таким родителем, усыновителем, опекуном или попечителем в территориальный орган Федеральной миграционной службы по месту жительства (пребывания), либо в орган пограничного контроля, либо в дипломатическое представительство (консульское учреждение) Российской Федерации в случае, если заявитель постоянно проживает за пределами Российской Федерации.

И в данном случае, если один из родителей заявит о своем несогласии на выезд ребенка за рубеж, вопрос о возможности его выезда из Российской Федерации разрешается в судебном порядке. В Пермском крае за период 2017-2018 гг. было рассмотрено 8 таких дел, три из них закончились отказом от иска и утверждением мирового соглашения. В ходе судебного разбирательства ответчики, в основном отцы, оформили нотариальное согласие на выезд ребенка.

- Как разрешаются подобные споры, если местонахождение одного из родителей неизвестно?

- Это сложная ситуация, в которой суд разрешает исковые требования по последнему известному месту жительства такого родителя. К примеру, решением районного суда Пермского края от 13 июля 2018 года удовлетворены исковые требования матери ребенка к отцу, разрешен временный выезд несовершеннолетней к месту жительства бабушки в Королевство Нидерланды на определенный срок. Место жительства ответчика неизвестно, он находится в федеральном розыске и суд, удовлетворяя требования, исходил из того, что получить разрешение ответчика невозможно, вместе с тем имеются все основания для выезда ребенка к бабушке.

- Споры об установлении и оспаривании отцовства, материнства. Какая практика существует по подобным делам, Марина Вадимовна?

- В силу положений Семейного кодекса Российской Федерации установление и оспаривание отцовства (материнства) в правоотношениях с участием иностранных граждан и лиц без гражданства регулируется законодательством государства, гражданином которого является ребенок по рождению, независимо приобретет ли ребенок в последующем другое гражданство. Соответственно российское законодательство применяется в отношении детей, являющихся гражданами Российской Федерации по рождению.

Судами края за период 2017-2018 года рассмотрено 5 исков об установлении отцовства в отношении иностранных граждан, в основном граждан государств – участников СНГ. Требования разрешались по российскому законодательству, если ответчики выехали на Родину, то суды на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, так называемой Минской конвенции 1993 года, направляли судебные поручения, через органы учреждений юстиции компетентному суду государства, в которое выехал ответчик, о вручении документов и опросе.

Если ответчики проживали на территории России, суды в основном назначали молекулярно-генетические экспертизы. И уже разрешали исковые требования с учетом всех доказательств по делу, и исходя из интересов ребенка.

- Наверняка, популярной оказывается тема взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Как суды края рассматривают эти иски?

- Да, все иски были поданы гражданками Российской Федерации, дети, на содержание которых взыскивались алименты, также являлись гражданами Российской Федерации и независимо от гражданства и проживания ответчиков суды руководствовались Семейным Кодексом Российской Федерации. Каких-либо трудностей при разрешении данных споров не возникло.

Если место жительства ответчиков в другом государстве было известно, суды направляли судебные поручения. Если место жительства ответчиков неизвестно, рассматривали требования по последнему известному месту жительства на территории Российской Федерации.

- Как разрешаются споры по содержанию детей, если родители и дети проживают в разных государствах? -

Права и обязанности родителей и детей, в том числе обязанность родителей по содержанию детей, определяются законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место жительства. Если родители и дети проживают в разных государствах их права и обязанности определяются законодательством государства, гражданином которого является ребенок. При этом, принадлежность ребёнка к гражданству конкретного государства должна определяться на момент вынесения решения суда.

Следует отметить, что в порядке исключения и только по заявлению истца в целях выбора наиболее благоприятного для ребенка положения к алиментным обязательствам может быть применено и законодательство государства, на территории которого постоянно проживает ребенок, «место обычного проживания ребенка» – как используется в Конвенциях. Что позволяет наилучшим образом защитить права и интересы ребенка.

Причем алиментные обязательства родителей применяются законодательством не только по отношению к несовершеннолетним детям, но и к нетрудоспособным совершеннолетним детям. Таким образом, отношения родителей и детей, проживающих в РФ, независимо от их гражданства подчинены российскому праву.

- Возникают ли споры о лишении и ограничении родительских прав?

- За период 2017-2018 года судами Пермского края рассмотрено 12 исков о лишении и ограничении родительских прав иностранных граждан. Каких-либо трудностей при определении подсудности данных споров также не возникло. В основном требования были заявлены гражданами Российской Федерации, опекунами или учреждениями социального обслуживания, где находились дети, к гражданам других государств. Соответственно, дети проживали на территории Пермского края.

Независимо от гражданства и проживания ответчиков, при разрешении споров суды руководствовались Семейным Кодексом Российской Федерации. К примеру, с иском о лишении родительских прав обращался гражданин Вьетнама, назначенный приказом Территориального Управления Министерства социального развития Пермского края опекуном, при этом дети и их родители также граждане Вьетнама. На момент разрешения спора все проживали на территории Пермского края, сомнений в применении Российского законодательства у суда не было.

- У нас в Перми много иностранных студентов. Некоторые из них вступают в брак с российскими гражданами. Есть ли уже какие-то примеры в этой связи?

- Чаще всего возникают вопросы при рассмотрении исков об осуществлении родительских прав – определении места жительства детей и определении порядка общения с ребенком. В большинстве случаев это вопросы не о подсудности спора и не о том, какое законодательство подлежит применению, поскольку дети являлись гражданами Российской Федерации, а вопросы извещения ответчиков , вручения документов и получения от него объяснения, истребования необходимых доказательств по делу. Часто суд не имеет возможности провести процессуальные действия, проверить все юридически значимые обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора, поскольку международного договора о правовой помощи и сотрудничестве с этим государством нет.

- Марина Вадимовна, как обобщение практики по вопросу защиты прав и интересов ребенка было воспринято участниками конференции?

- Обмен опытом всегда полезен и интересен, потому что он способствует развитию правовых знаний. Все выступления делегации судей Пермского края были высоко профессиональны и отмечены благодарственными письмами, что очень приятно.