После прививки против клещевого энцефалита заболели школьники из Краснокамска, Нытвы и Перми

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-19T12:39:17+03:00

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После плановой прививки против клещевого энцефалита заболели школьники из Краснокамска и Нытвы. Родители рассказали, что у некоторых детей вечером повысилась температура, появились тошнота, головокружение.

Напомним, накануне подобное ЧП случилось в Перми. 17 октября в школе № 7 прививки против клещевого энцефалита поставили ученикам 1-х, 2-х, 8-х, 9-х и 10-х классов. После вакцинации из 96 первоклашек заболели двадцать детей.

В других классах реакции на прививку не наблюдалось.

А в пятницу стало известно о том, что среди заболевших - школьники Краснокамска и Нытвы. Все дети находятся под контролем медиков.

- По предварительным данным, подобные случаи действительно зафиксированы, - отметили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. – Дети были привиты той же вакциной серии ЭнцевирНео. На данный момент минздрав организовал проверку по данному факту и приостановил вакцинацию детей по всему краю. Вся серия данной вакцины, поступившей в край, будет проверена специалистами. Отметим, что вакцинация от других видов инфекций продолжается в обычном порядке.

Врачи говорят, что реакция на вакцину возможна и описана в инструкции. Как правило, слабость, повышение температуры, головная боль могут наблюдаться 1 – 2 дня, потом симптомы проходят без последствий.

Как пояснили в Роспотребнадзоре по Пермскому краю, ситуация находится у них на контроле:

- Создана рабочая группа из представителей минздрава, в том числе педиатров и иммунолога.

В ведомстве отметили, что проверки проходят по всему краю – были ли еще случаи реакции на прививку в других территориях?

- Думаем, более обобщенная информация появится не раньше понедельника, - пояснили в ведомстве.

Кроме этого, по факту массового заболевания школьников доследственную проверку проводит Следственный комитет.

- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе краевого следственного управления. - В ходе проведения проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за вакцинацию школьников. По результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение.

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