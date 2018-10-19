Куда пойти в Перми в выходные 20 и 21 октября 2018

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-19T09:55:45+03:00

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Бал Наташи Ростовой

Первой премьерой нового театрального сезона в Театре-Театре стал спектакль «Бал. Наташа Ростова. Граф Толстой», который Владимир Гурфинкель поставил в фойе большого зала. Каждый зритель окажется гостем бала, запечатленного в романе «Война и мир» более века назад. Для зрителей приготовлены бальные наряды, и каждый сможет стать участником театрального действия вместе с актерами.

Театр-Театр,

Ул. Ленина, 53

19, 21 октября в 20.00 (16+)

Билеты: 1200 руб.

На балу у Наташи РостовойФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Сольный концерт Елены Ваенги

Елена Ваенга - автор более чем 800 песен. В их числе постоянно звучащие на разных радиостанциях «Желаю», «Курю», «Аэропорт», «Девочка», «Королева». Но ее репертуар очень разнообразен: кроме авторской музыки - западноевропейские направления, старинный русский романс, украинские, русские, белорусские, испанские и другие народные песни. Каждый ее концерт - это монолог со зрителем, своеобразный «театр Елены Ваенги».

В Перми Елена Ваенга выступит в рамках большого концертного тура.

Дворец культуры им. А. Г. Солдатова

Комсомольский пр., 79

19 октября в 19.00 (16+)

Билеты: 1500 - 4500 руб.

Елена ВаенгаФото: архив "КП"

Шоу-программа Ирины Аллегровой «МОНО»

21 октября народная артистка России Ирина Аллегрова на сцене спорткомплекса им. Сухарева представит новую шоу-программу «МОНО». Название программе дала одноименная песня, ставшая еще одним хитом в репертуаре «Императрицы российской эстрады».

Премьер для пермских слушателей обещано много: «Дай бог», «Моя семья», «Медаль за мужество», «Изменяла, изменяю и буду изменять». Все они, наряду с уже полюбившимися «Угонщицей», «Странником», «Жить и любить», «Made in Russia», будут исполнены на предстоящем концерте.

Спортивный комплекс им. В. П.Сухарева

Шоссе Космонавтов, 158а

21 октября в 19.00 (12+)

Билеты: 1500 - 5000 руб.

Глеб Самойлов: хиты «Агаты Кристи» с симфоническим оркестром

Глеб Самойлов и его группа TheMatrixx в сопровождении симфонического оркестра 21 октября в большом зале филармонии исполнят хиты легендарной группы «Агата Кристи» в оркестровой аранжировке с элементами театрального действия.

Большой зал филармонии,

Ул. Куйбышева, 14

21 октября в 19.00 (16+)

Билеты: 1 300 - 3 500 руб.

«Тихий Дон»

«Тихий Дон» Михаила Шолохова - одно из наиболее значительных произведений русской литературы XX века, отмеченное многочисленными наградами, в том числе Нобелевской премией. Первая мировая война, а затем революция резко изменили жизнь семьи донских казаков Мелеховых. Рушится заведенный веками уклад жизни российского казачества, рвутся казавшиеся крепкими семейные узы, идейные разногласия ставят близких родственников по разные стороны баррикад…

История трагической любви Григория и Аксиньи предстанет в литературно-музыкальной композиции, которую исполнят народный артист России Авангард Леонтьев и Оркестр русских народных инструментов Пермской филармонии.

Органный зал,

Ул. Ленина, 51Б,

20 октября в 19.00 (6+)

Билеты: 350 - 400 руб.

Выставка «Реклам-Конструктор: Маяковский — Родченко»

Представьте, что поэту Дмитрию Быкову предложили бы написать стихи к рекламному ролику быстрорастворимой лапши, снятому Тимуром Бекмамбетовым. В 1920-е годы подобным взрывным сочетанием стал тандем Владимира Маяковского и художника Александра Родченко.

Еще в годы работы в «Окнах РОСТА» Владимир Маяковский писал тексты для политических плакатов, работая в содружестве с Александром Родченко. А в 1923-1925 годах они под маркой «Реклам-конструктор: Маяковский - Родченко» создали большое количество образцов полиграфического искусства, вошедших в историю дизайна. Все помнят: «Тот не гражданин СССР, кто Добролёта не акционер», «Нигде кроме как в Моссельпроме» и т.д. За десятилетие они определили лицо советской рекламы, выполняли заказы крупных торговых предприятий – создавали вывески и журнальные рисунки, рекламу для витрин и плакаты.

На выставке в ЦВЗ представлены предметы из коллекции Государственного музея В. В. Маяковского: рекламные плакаты, упаковки кондитерских изделий, книжная графика, плакат, промышленная графика, фотографии, а также образцы тканей с рисунками 1920-х годов и реконструкции спортивных костюмов.

Центральный выставочный зал,

Комсомольский пр., 10

Время работы: с 11.00 до 20.00 (12+)

Выставка продлится до 3 декабря

Билеты: 250 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров - 150 рублей.