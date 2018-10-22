Как пермякам заплатить за ЖКХ быстро и без проблем

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-22T16:14:42+03:00

«Автоплатеж» и он-лайн платежи по услугам ЖКХ в Сбербанке. В чем их преимущества для управляющих компаний и жителей Перми?

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Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказал управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк Константин Подвальный.

- Константин Георгиевич, сразу первый вопрос: возможно ли как-то оплачивать коммунальные услуги без комиссии? Ведь при оплате через расчетные кассы и другие пункты приема платежей кроме достаточно высокой платы за коммуналку приходится платить еще и проценты?

- Такие варианты есть. Один из них - заключение управляющей компанией договора со Сбербанком, согласно которому плату за комиссию УК берет на себя. Если такой договор не заключен, тариф будет удержан с плательщика. Но и при этом варианте можно сэкономить, и не только деньги, но и время – если использовать удаленные каналы обслуживания, например личный кабинет Сбербанк Онлайн или услугу «Автоплатеж». Себестоимость платежа в них намного ниже, что позволяет сэкономить на комиссии. Поэтому более 70 процентов клиентов, оплачивающих коммунальные услуги через Сбербанк, да и многие управляющие компании выбирают удаленные каналы обслуживания при заключении договоров со Сбербанком.

Сервисы, понятные любому

- Доступны ли каналы удаленной связи для пожилых людей, которые не очень хорошо владеют гаджетами?

- Мы зря скептически относимся к возможностям пожилых людей. Моей маме 67 лет, а она активно пользуется и интернетом, и Сбербанком Онлайн, и прочими электронными сервисами.

К тому же у нас в каждом отделении банка есть консультанты, которые встречают наших клиентов при входе. Они всегда помогут подключить услугу «Автоплатежа» и объяснят, как ею пользоваться. Для этого достаточно прийти в банк один раз и подключить «Автоплатеж».

Подключая «Автоплатеж», клиент дает поручение банку списывать с его банковской карты ежемесячную оплату за услуги ЖКХ. Причем банк сам запрашивает начисленную сумму по квитанции у управляющих компаний и направляет клиенту СМС-уведомление с размером суммы и предупреждением о списании оплаты.

Сервис довольно простой и понятный для человека любого уровня образования и любого возраста.

- «Автоплатеж» – это обязательная услуга и я не смогу отказаться, если, например, не согласен с суммой или пришел перерасчет?

- В этом случае вы можете отменить списание в этом месяце. Сделать это очень просто. Банк за сутки предупреждает клиента о списании оплаты. Приходит СМС-сообщение, в котором указаны сумма платежа, дата проведения платежа и код отмены. Если клиент направляет код отмены в банк ответным сообщением, то платеж на текущий месяц автоматически отменяется. За это время вы сможете обратиться в свою управляющую компанию и уточнить сумму платежа. В следующем месяце вся процедура вновь повторится.

- Данная услуга работает только по картам Сбербанка, а что, если, к примеру, пенсионер получает пенсию на книжку и не имеет банковской карты? Для него карта будет платная?

- Для пенсионеров Сбербанк выдает бесплатные пенсионные карты, на которую они могут получать пенсию, и кроме того накапливать процент, как по счету на вкладе. Услуга «Автоплатеж» также подключается к карте бесплатно.

И к тому же картой можно расплачиваться в магазинах. И когда пенсионер заплатил, к примеру, за продукты в магазине, ему приходит СМС-ка с суммой, которую он платит и с суммой остатка. Не надо ходить в банк с книжкой и спрашивать: «А сколько у меня там денег на счету осталось?».

- Как-то можно проверить, туда ли я направил деньги, заводя «Автоплатеж»? Ведь вводя в первый раз ИНН поставщика, можно ошибиться в цифрах?

- На экране вы увидите полностью заполненную форму. Там будет указан и получатель, и его расчетный счет. Проверьте хотя бы последние 5 цифр расчетного счета, если они совпадают с теми, что указаны в квитанции, значит, вы правильно указали поставщика. Если же где-то будет ошибка, то платеж просто не пройдет. Но если все же платеж был совершен ошибочно, можно зайти в банк и отменить его.

Платежи проходят мгновенно

- Константин Георгиевич, скажите, а можно ли получить чеки, если это понадобится? Ведь иногда нужно иметь доказательства проведенного платежа.

- Мы заботимся о своих клиентах. Чек в любое время можно распечатать из личного кабинета «Сбербанк Онлайн», либо обратиться в любой филиал Сбербанка и вам чек распечатают. Причем чеки можно печатать сколько угодно раз, и не бояться, что они будут потеряны. Все хранится в системе неограниченное количество времени.

- То есть вдруг понадобится чек, скажем, за июнь, можно прийти в Сбербанк и получить его?

- Да, его распечатают и отдадут вам.

- Если человек получает субсидии на оплату ЖКХ, ему принципиально важно оплатить квитанцию до 20 числа. Недавно знакомый оплачивал, как обычно заранее, в пункте приема платежей (не в банке), но с удивлением обнаружил, что его лишили льгот, так как платеж поступил позже. Как в этом плане работает банк и особенно электронные платежи?

- В банке же такое недопустимо. Согласно условиям договора платеж поступает поставщику услуг строго на следующий рабочий день, включая платежи через удаленные каналы обслуживания. А с крупными поставщиками услуг, такими, к примеру, как Пермьэнергосбыт, Дом.ру, платежи проходят мгновенно, сразу же после их совершения.

Поэтому лучше все платежи проводить через банк, чем через какие-то сторонние платежные агенты, у которых могут быть задержки.

- То есть лучше не доверять расчетным кассам?

- Я не хочу сказать, что им нельзя доверять. Но все равно все расчеты с поставщиками услуг происходят через банки, и расчетные кассы в данном случае являются лишней ступенькой. Они собирают наличные, потом сдают их на расчетный счет, потом переводят поставщикам. Поэтому происходят потери времени. Вопрос не в надежности или ненадежности касс, а в сроках прохождения платежей.

- Помимо всего прочего Сбербанк регулярно проводит акции для тех, кто оплачивает коммунальные платежи именно в Сбербанке. Недавно были подведены итоги акции «Удачный платеж». Расскажите о ней, пожалуйста.

- Акция «Удачный платеж» проводилась нами для тех, кто ранее не пользовался нашими удаленными каналами для оплаты коммунальных платежей. В частности, для тех, кто впервые в этом году оплатил квитанции за электроэнергию от «Пермьэнергосбыта» через каналы Сбербанка. Победителями акции стали 100 человек. И в качестве приза Сбербанк заплатит за них в следующем месяце за электричество.

Разговор с победительницей

- У нас в студии в гостях одна из победительниц акции «Удачный платеж от Сбербанка». Марина Николаевна, расскажите, когда вы решили выбрать удаленный способ оплаты, сначала опасались?

- Было немного страшно. Но подруга, которая мне порекомендовала платить через Сбербанк Онлайн, этот страх развеяла. И мне понравилось, потому что я не имею возможности ходить в банк, стоять в очередях, тратить время. А здесь – раз, буквально пара минут и готово.

- Для вас стала неожиданностью победа в акции?

- Честно говоря, когда мне позвонил сотрудник Сбербанка и сказал, что я выиграла, я не поверила и несколько раз переспросила, правда ли это. Но потом нашла свою фамилию на сайте «Пермэнергосбыта» в списке победителей от Сбербанка.

- А знали раньше, что есть такая акция «Удачный платеж»?

- До этого нет.

- Легко ли вам удалось подключить услугу Сбербанк Онлайн? Все ли удобно?

- Очень удобно. Хотя я только начинаю дружить с компьютером, но все расположено очень просто. Понятно, где и что надо нажать. Следующим этапом для меня станет подключение мобильного приложения.

И в завершении эфира Константин Подвальный вручил победительнице акции «Удачный платеж» букет цветов.