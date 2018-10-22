2018-10-22T16:14:42+03:00
Общество

Пермский дизайнер Анна Щелгунова стала финалисткой шоу «Подиум»

Она поспорит за главный приз - миллион рублей
Константин КЯКИНЕН
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Пермский дизайнер Анна Щелгунова вошла в число 12 финалистов шоу «Подиум». Платье 21-летняя пермячка сделала из ковра, чем поразила жюри проекта во главе с Валентином Юдашкиным.

Всего попасть на телеконкурс пытались более сотни дизайнеров со всей страны. 16 участников преодолели первый барьер и приняли участие в первом выпуске программы. И только 12 из них продолжили борьбу за звание новой звезды российской моды и награду – один миллион рублей и возможность сотрудничества с Faberlic. В их числе и пермячка Анна Щелгунова.

Молодой дизайнер из Перми окончательно с профессией еще не определилась. Несмотря на это не представляет жизни без шитья и называет дизайн одежды своей мечтой. Сейчас у девушки непростой период. Она переживает из-за отношений с мамой и очень хочет их наладить.

Анна училась в Пермском техникуме профессиональных технологий и дизайна. В 2016 году участвовала во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства «Технологии легкой промышленности». Работы участников оценивали высококвалифицированные специалисты в области конструирования и дизайна одежды. Возглавлял жюри Вячеслав Зайцев. Анна была награждена дипломом за высокий уровень профессиональных умений и приемов, проявленных на этапе изготовления шаблонов деталей.

Отметим, что американское реалити-шоу «Проект Подиум» впервые вышло на телеэкраны в 2006 году. Всего было показано 16 сезонов, которые вела несменная ведущая Хайди Клум. В проекте принимают участие начинающие модельеры. Ведущей российского шоу стала Мария Миногарова, модель и известный блогер. Наставником участников программы и консультантом является Тим Ильясов — эксперт в области моды. Он закончил ВГИК, но увлечение модой перевесило тягу к киноискусству.

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