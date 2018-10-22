В Прикамье пропали 15-летние подростки

СЕГОДНЯ 11:32 2018-10-22T16:14:42+03:00

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В Прикамье разыскивают двух подростков, которые в субботу, 20 октября, ушли из дома и не вернулись. С тех пор их местонахождение неизвестно.

14-летняя Мария Гут и 15-летний Никита Мазунин пропали в Краснокамске. Последний раз выходили на связь в соцсетях. На телефон девочки отвечает взрослый мужчина. 21 октября родные ребят подали заявление в полицию.

Девочка была одета в черную куртку, синие джинсы, белые кроссовки. На шее был хомут серого цвета. На мальчике была куртка, как на фото, черные штаны, черные кроссовки.

Родственники просят, всех кому что-либо известно о местонахождении детей, позвонить по телефону 89922011415 или в полицию по телефону 02.