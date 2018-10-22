Пермячка дала отпор двум грабителям с помощью вилки, которую достала из сумочки

СЕГОДНЯ 11:02 2018-10-22T16:14:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми оперативники задержали двух мужчин, которые нападали на женщин и похищали деньги, золото и ценные вещи.

- Они подбегали к женщинам сзади, наносили удары по голове, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Тем самым, они подавляли любое сопротивление и женщины сами отдавали грабителям ценные вещи.

Молодая девушка пыталась дать отпор налетчикам. Мужчины подбежали к ней около 22 часов на улице Чехова. Но девушка не растерялась, достала из сумки вилку и ударила одного из грабителей в ногу. Но, несмотря на сопротивление, грабителям удалось забрать у нее ценные вещи на сумму в 7 тысяч рублей.

Сейчас оперативники доказали причастность 38-летнего пермяка и его 34-летнего подельника к трем налетам, которые были совершены в сентябре-октябре. Последнее они совершили на прошлой неделе у проходных «Мотовилихинских заводов». Они напали на 64-летнюю работницу завода, которая рано утром шла на смену.

Но полицейские считают, что преступлений может быть больше. 38-летний пермяк вышел на свободу в мае этого года и следователи предполагают, что они могли сразу начать совершать грабежи. Поэтому полицейские просят откликнуться пострадавших от действий двух грабителей по телефону: 246-83-77. В полицию уже начали обращаться свидетели преступлений, к которым могли быть причастны грабители.

Сейчас мужчины арестованы и помещены под стражу. расследование уголовного дела продолжается.