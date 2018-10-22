Пермская десятиклассница, которую отстранили от занятий из-за розового цвета волос, отказалась выполнять новые школьные правила

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-22T16:14:42+03:00

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Скандал по поводу истории «девочки с розовыми волосами» и не думает затихать.

Напомним: в начале сентября 10-классницу Зину Агишеву, дочку пермского депутата Надежды Агишевой, директор гимназии №4 отстранила от занятий из-за розового цвета волос, сославшись на внутренние школьные правила – на так называемый «локальный акт».

После того, как депутат Пермской городской думы рассказала об этой истории не своей странице в соцсети, она получила большой резонанс. . Посетители странички в «Фейсбуке» устроили флешмоб – слали свои фото с розовыми волосами и бородами. Историю обсуждали на центральном телевидении.

Прокуратура провела проверку по факту незаконного отстранения ученицы от занятий. По ее представлению мировой судья Дзержинского района оштрафовала директора гимназии на 30 тысяч рублей, а учебное заведение – на 50 тысяч.

Надежда Агишева, которая представляла в суде интересы дочери, раскритиковала это решение, отметив, что перед дочерью даже не извинились.

- Штраф за незаконное отстранение от занятий школе - ниже нижнего: по административному кодексу должно быть от 100 тысяч , директору - по нижней границе, - прокомментировала вердикт суда Надежда Агишева. Помимо «наказания рублем» прокуратура направила в учебное заведение протест на так называемый «локальный нормативный акт» - на своеобразный внутренний устав школы.

И вот теперь до учеников гимназии №4 довели новый «школьный устав».

«Девочка с розовыми волосами», десятиклассница Зина Ашгишева публично объявила на своей странице в соцсети, что не будет выполнять некоторые пункты этого устава, касающиеся цвета прически и внешнего вида учеников.

В частности, в них говорится: «Для всех учащихся обязательна аккуратная деловая причёска. Не допускается яркое неестественное окрашивание волос, ношение распущенных волос. У девочек и девушек длинные и средней длины волосы должны быть собраны в пучок или косу, укреплены бантами, заколками. Мальчикам и юношам рекомендуется короткая классическая или модельная стрижка. Девушкам 9–11-х классов разрешается макияж легких пастельных тонов, а также маникюр с использованием прозрачных бесцветных или неярких лаков».

- Я отказываюсь выполнять эти пункты, так как они противозаконны! – обратилась десятиклассница к директору гимназии Татьяне Дьяковой. – Почему мне диктуют, какого цвета должны быть мои волосы, ногти и помада? Кто будет определять, какой цвет волос естественный, а какой нет?

Мама Зины, Надежда Агишева, также считает, что измененные школьные правила по-прежнему ущемляют права учеников.

- На заседание родительского комитета школьников не пригласили, их мнением никто не поинтересовался, - рассказала Надежда Агишева. – Сначала им пообещали пригласить, но в последний момент отказались от этого. В новых школьных правилах - по-прежнему неопределенность в требованиях к внешнему виду учеников. Например, кто и как будет определять, что у учащихся - «неестественный цвет волос»? Что цвета «слишком яркие»? А ведь в представлении прокуратуры как раз и говорится, что такая неопределенность может привести к нарушению прав детей. То есть требования к внешнему виду учеников как были не законными, так и остались. Надеюсь, что эти изменения не удовлетворят прокуратуру, и она вновь выйдет с протестом.

Пермский депутат считает, что в этой истории рано ставить точку.

- Никто не извинился за незаконные действия перед моей дочерью, в суде представитель гимназии вёл себя неприемлемо, - отметила она. - Я лично никуда с жалобами не обращалась, но, видимо, сделаю это. Обсуждаю сейчас этот вопрос с юристами.

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