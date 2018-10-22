Погода на октябрь в Перми 2018: эта неделя будет аномально теплой

СЕГОДНЯ 06:47 2018-10-22T09:22:29+03:00

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В Прикамье в понедельник днем температура повысится до +5°. На севере края повышение температуры будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега, переходящего в дождь. При этом юго-западный ветер усилится в порывах до 12-14 м/с.

Во вторник, 23 октября, будет достаточно тепло по всей территории края, при этом ожидается небольшие осадки по северу и по югу края. Дневная температура составит +3…+8°, что уж существенно выше нормы для этого периода.

В среду, 24 октября, в центральных и южных районах края ожидаются дожди, температура в течение суток от +3° по северу края до +6…+8° по югу, в Перми +5…+7°.

25-26 октября ожидается значительное повышение температуры, особенно по югу территории (+11…+13°). По северу и северо-западу ожидаются сильные дожди. В Перми максимальная температура в эти дни может достичь +11…+12°, что является рекордом для этого времени года.

В конце недели, по предварительным прогнозам, вероятно понижение температуры до 0° и осадки в виде снега, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В целом, неделя ожидается теплее нормы на 3-4 градуса. Количество осадков ожидается по южной части края около нормы, а по северу – больше нормы, местами в два раза. Нынешний октябрь может стать одним из самых влажных в истории наблюдений.