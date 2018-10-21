Трагедия Хачатурян в Прикамье: родные 21-летнего парня, который получил пять лет за убийство отчима-изверга, добиваются пересмотра дела

21 Окт. 18:01 2018-10-21T18:07:47+03:00

Илья честно сказал, что два раза ударил отчима по голове. Фото: из семейного архива

Илья отлупил алкаша, заступаясь за мать и сестер, а тот умер. Его семье нужно собрать 50 тысяч рублей, чтобы нанять хорошего юриста

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Родные 21-летнего Ильи из Верещагино, который получил пять лет строгого режима за убийство отчима-изверга, пытаются добиться пересмотра дела и собирают деньги на хорошего юриста.

Эта история очень напоминает московскую трагедию, случившуюся этим летом: три молоденькие сестры Хачатурян убили своего отца-изверга, который просто изуродовал их жизнь и превратил ее в ад. Недавно девушек выпустили из-под стражи - до суда они будут находиться под домашним арестом. Какой будет приговор, пока не может сказать никто.

А вот Илья получил по полной программе, хотя убивать вовсе не хотел. Молодой человек из очень скромной семьи. После школы сразу пошел работать, а потом подрядился на строительство Крымского моста. Все случилось, когда парень весной приехал в отпуск домой.

Его мать Елена на тот момент уже семь лет жила с мужем-алкашом. Отчим Ильи - бывший зэк, полжизни отсидел за убийство. Как выпьет - становится невменяемым. Гоняет по двору жену и двух маленьких дочек.

- Не работает, мою зарплату пропивает, - жаловалась Елена Илье. - А напьется, человеческий облик теряет. С ножом кидается, с топором. Девочки от него в шкафу прячутся или допоздна на улице бегают, если я на работе.

В тот роковой день Илье позвонила его младшая сестра Снежана: "Илечка, приезжай, папка маму душит!".

Парень бросил все дела и помчался к матери. Лена с детьми без курток и в сапогах на босую ногу стояли под деревом - прятались от дождя.

- Я зашел в дом и увидел Григория на диване, рядом лежали два ножа, - рассказывал позднее на допросе Илья. - Сначала я пытался его вразумить: «Хватит уже бухать и издеваться над матерью. Будь мужиком и бросай пить». В ответ он схватил нож и замахнулся. Я выбил нож из рук и два раза ударил его кулаком по голове. Он упал на диван, а через несколько минут захрапел.

А через неделю Григорий умер. Экспертиза показала, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы.

Ранее не судимого парня осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Приговор суда - пять лет в колонии строгого режима.

- За что пять лет? За что? - плачет бабушка Ильи Вера Дмитриевна. - Он же у нас такой домашний, такой добрый мальчик. Никогда никому в помощи не откажет. Всем понятно, что он никого не хотел убивать.

Отбывать наказание Илью отправили в исправительную колонию строгого режима в Губахе, в поселок Широковский.

- Илюша работает в столовой - и еду готовит, и на раздаче стоит, и посуду моет, - говорит Вера Дмитриевна. - С января хочет идти учиться - на мебельщика или делать стеклопакеты. Пишет, что очень скучает по дому, просит нас, чтобы берегли себя. Он молодец, держится как настоящий мужчина.

Первое свидание Илье дадут не раньше января, пока родным парня разрешили только отправить посылку и перевод.

- Разрешены всего четыре посылки в год, - говорят родные. - А на условно-досрочное освобождение можно будет подать только в 2021 году. Мы все страшно переживаем, хотим добиться пересмотра дела. Советовались с адвокатом. Он сказал, что за оформление заявления на пересмотр дела нужно заплатить 10 тысяч рублей, еще примерно сорок тысяч рублей стоят услуги хорошего юриста.

Для семьи Ильи даже 50 тысяч рублей - огромная сумма. Елена работает на ферме за копейки, одна тянет двух дочек. Пенсии у Веры Дмитриевны и ее мужа еще скромнее.

Дорогие читатели, если вы хотите помочь Илье, с Верой Дмитриевной можно связаться по телефону 8-908-260-16-69 или через социальные сети, адрес ее страницы Вконтакте .

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