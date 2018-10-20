2018-10-20T11:30:41+03:00
Происшествия

Туриста, у которого случился инсульт в Турции, привезли в Пермь

Его доставили в пермскую медсанчасть
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Александру стало плохо после недели отдыха в ТурцииАлександру стало плохо после недели отдыха в ТурцииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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- Мы приняли Александра у трапа, его состояние адекватно перенесенному инсульту. Прямой угрозы для жизни нет, - сообщил руководитель Пермского центра медицины катастроф Олег Федоткин.

Напомним, в конце сентября пермяки Ксения и Александр отправились по путевке отдохнуть в Турции. Спустя неделю после приезда, Александр потерял сознание. Дежурный медик отеля осмотрел его и тут же позвонил в «скорую».

У Александра оказался инсульт. Его прооперировали, а Ксении турецкие врачи сообщили, что придется заплатить за операцию 15 тысяч долларов. Хотя у пермяков была страховка, но в турецкой больнице записали, что у Александра было хроническое заболевание. И в страховой компании сказали, что в связи с этим смогут оплатить только треть расходов на лечение.

- В конце концов, все как-то утряслось, и в страховой компании мне пообещали, что полностью оплатят операцию, - рассказала Ксения.

Но возникла другая проблема. Александра надо было доставить в Пермь, потому что длительное лечение в турецкой больнице обошлось бы слишком дорого. Но и заказ спецборта в коммерческой компании обошелся бы не менее чем в 40 тысяч долларов. А максимальная сумма страховки, купленной с путевкой, равна 35 тысячам долларов.

В конце концов, Александра решили перевезти обычным авиарейсом.

- Страховая компания выкупила по шесть мест в самолетах, летящих из Антальи в Москву, а затем из Москвы в Пермь, - рассказала Ксения. – Александру надо было организовать лежачее место, а также с ним летели двое врачей-реаниматологов из Российского центра медицины катастроф.

В субботу, 20 октября, в 12 часов самолет, на котором везли Александа, приземлился в Перми. Прямо с трапа самолета его поместили в реанимобиль Пермского центра медицины катастроф и отправили в МСЧ-11.

- К сожалению, и инфаркты, и инсульты в последнее время имеют тенденцию к омоложению, - отметил Олег Федоткин. – Так что инсульт у 31-летнего Александра, - это, увы, случай, не из ряда вон выходящий.

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