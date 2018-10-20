2018-10-20T10:57:11+03:00
Происшествия

Неизвестные преступники пытались ограбить «Бинбанк» в центре Перми

Сейчас операционный офис работает в обычном порядке
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Грабители пытались проникнуть в офис банка.Грабители пытались проникнуть в офис банка.Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Неизвестные грабители вечером в пятницу, 19 октября, в Перми пытались взломать операционный офис «Бинбанка», расположенного на улице Ленина возле Театра-Театра. Причем, нападению подверглись не банкоматы, находящиеся за стеклянной дверью, выходящей на центральную улицу города, а служебный вход в офис.

- В полицию Перми поступило сообщение о проникновение в один из банков в Дзержинском районе, - прокомментировали ситуацию в краевой полиции. - По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Попытка ограбления не удалась. Как сообщили в полиции, из банка ничего не было похищено. По данным нашего источника, вовремя сработала сигнализация.

В самом банке инцидент подтвердили, но комментировать ситуацию управляющая пермского филиала «Бинбанка» отказалась.

Сейчас операционный офис работает в обычном порядке. Его клиенты о происшествии даже не догадываются, тем более, что видимых следов взлома нет.

Напомним, за последние два года в Перми произошло более десяти попыток ограбления банков. В частности, в июне 2016 вооруженный преступник в маске ворвался в отделение Сбербанка на улице Юрша и похитил 4 миллиона рублей. В июне 2017 грабители, чтобы добраться до банкомата, прорыли подкоп под магазин на улице Холмогорской. В ноябре 2017 преступники пытались взорвать банкоматы в банке на Краснополянской. В августе 2018 года неизвестные проникли в отделении Сбербанка на улице Мира.

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