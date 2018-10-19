В Прикамье вторую неделю ищут 19-летнюю девушку, которая пропала после расставания с парнем

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-19T12:39:17+03:00

В последний раз Виктория Вахрушева разговаривала с мамой по телефону 7 октября

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В Пермском крае пропала 19-летняя Виктория Вахрушева. Девушка родом из села Черновское Большесосновского района, но в последне время жила в Соликамске.

- Виктория уехала в Пермь в ноябре прошлого года, - рассказывает мама Ольга. - Работала официанткой. Работу меняла часто, нигде не могла задержаться. В сентябре уехала в Соликамск. Жила в Боровске с охранником зоны, но 5 октября ушла от него. Я звонила ему, он сказал, что Виктория забрала вещи и ушла.

В последний раз Виктория разговаривала с мамой 7 октября. Она сказала, что живет с Димой и позднее скинет его контакты. 9 октября она последний раз была ВКонтакте, телефон девушки молчит уже третьи сутки. Мама связывалась с молодыми людьми, но они не знают, где находится Виктория.

В полиции нам сказали, что девушку начали искать.

- Сказали, что придут, примут заявление, - говорит Ольга, - но пока никого не было. Сижу, жду. Прошу всех, кому известно, где находится Виктория, позвонить по телефону: 8-952-339-66-49.