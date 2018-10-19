2018-10-19T07:29:41+03:00
Общество

Погода в Перми в октябре 2018: днем мокрый снег, по ночам - гололед

В выходные дни будет холодно, но сравнительно сухо
Андрей МАТЛИН
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В ближайшие дни зонтик лишним не будет.В ближайшие дни зонтик лишним не будет.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- В ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - В пятницу к нам заглянет теплый циклон из республики Коми, и температура днем повысится до +11 градусов.

Но уже на следующий день теплый воздух начнет вытесняться холодным, арктическим. И в выходные дни вновь похолодает. Но зато будет меньше осадков. А затем, начиная со вторника, снова можно будет ждать незначительного потепления – до +8 градусов. И опять пойдут слабые дожди.

В пятницу днем температура в Перми повысится до +11 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. В ночь на субботу он сменится мокрым снегом.

В субботу воздух днем может прогреться до +10 градусов – по временам будет выглядывать солнце, но и дождик будет накрапывать. В ночь на воскресенье автомобилистам нужно быть осторожными - на дорогах будет гололед. Столбик термометра ночью может опуститься до -2 градусов.

В воскресенье днем уже не будет теплее +6 градусов. Осадков будет меньше, чем в субботу, но они могут выпасть в виде мокрого снега.

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