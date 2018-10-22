2018-10-25T12:01:22+03:00
Общество

Знаменитые пермяки снялись в клипе «Теплого забега» по мотивам «Джентльменов удачи»

Александр Башминов, Александр Смирнов и Дмитрий Жебелев искали пальму, которая находится на территории Пермского университета
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
скриншот из видеоскриншот из видео
Изменить размер текста:

Известные пермяки снялись в клипе «Пермяки удачи вернулись» в поддержку благотворительного «Теплого забега». Роликснят по мотивам популярного советского фильма «Джентльмены удачи». Доцента сыграл руководитель фонда «Дедморозим», организатор забега Дмитрий Жебелев. В роли Косого предстал известный пермский кэвэнщик Александр Смирнов. Генеральный директор баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов выступил в роли Василия Алибабаевича. Также в клипе в роли таксиста снялся профессор ПГНИУ Лев Мусаелян.

По сценарию клипа «пермяки» удачи ищут памятник, который находится рядом с деревом - «пальмой». Как не сложно догадаться, они приезжают в Пермский университет, где находится пальма. А рядом стоит тот самый памятник меценату Николаю Мешкову. В университете их приглашают принять участие в «Теплом забеге», который состоится на территории вуза 11 ноября.

- Доцент, Хмырь, Василий АлиБабаевич и Косой вновь проинспектировали трассу Теплого забега! - написали в превью к клипу организаторы забега. - Не стой как дерево! 11 ноября встречаемся на старте в Пермском университете! Поделись этим видео с друзьями, чтобы сделать мир вокруг ещё теплее!

Напомним, что 11 ноября на территории Пермского университета пройдет «Теплый забег». В студенческом кампусе разместится стартовый городок с уличной едой, сценой и площадкой для разминки. Круговая трасса для забега пройдет по всей территории университета. Для бегунов предложены три дистанции: 7 км (для взрослых, юношей и девушек от 16 лет), 3 км (для взрослых, юношей и девушек от 11 лет) и детский забег 600 м (для детей до 10 лет). Участие можно принять и в командном забеге. Внутри корпусов можно будет переодеться, поесть, согреться и оставить детей под присмотром в детском пространстве.

Все вырученные от стартовых взносов средства будут перечислены в благотворительный фонд помощи детям «Дедморозим». Кроме того, в этом году участники забега могут помочь также пальме Генкеля – старейшему экспонату Ботанического сада и живой свидетельнице создания Пермского университета. В качестве благодарности ониполучат памятные сувениры из Ботанического сада университета и приглашения на мероприятия благотворительного марафона событий «Пальмовая ветвь».

Пермяки удачи бегут Тёплый забег 2018!. Доцент, Хмырь, Василий Али-Бабаевич и Косой вновь проинспектировали трассу Тёплого забега!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Прикамье пациент больницы грабил женщин
В 2019 году в Прикамье два раза повысят тарифы на ЖКХ
Пермский аэропорт оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение закона о защите конкуренции
В Прикамье спасатели извлекли водителя «Лады» из искореженного автомобиля после ДТП с фурой
В Прикамье осуждены полицейские, которые били задержанных и незаконно помещали их в камеры
В Прикамье мужчины в противогазах ограбили магазин
В Перми «УАЗик» сбил 50-летнего мужчину на пешеходном переходе
В конкурсе «КП»-Пермь «Клиника года» проголосовали более 2 тысяч человек
В Прикамье мать вынесла новорожденного ребенка на балкон, где он умер
Росавиация отозвала допуск на выполнение рейсов Пермь – Кутаиси авиакомпании Utair
В Прикамье пенсионеры добились ремонта в доме через прокуратуру
В Пермском крае размер прожиточного минимума власти не стали поднимать
Пермское нелегальное казино силовики брали штурмом
В Перми за «Счастьем не за горами» будут наблюдать видеокамеры
Следователи проверят информацию о том, что в Прикамье пенсионерке с гниющими ногами не оказали помощь
В Перми разыскивают 77-летнего пенсионера, страдающего потерей памяти
В Перми в 3 раза повысят размер земельного налога
В Прикамье нетрезвый водитель протащил инспектора ДПС на двери автомобиля
Полиция ищет свидетелей наезда автомобиля на 57-летнюю женщину
В Перми раскрыто дело об убийстве и изнасиловании двух девочек, совершенные 12 лет назад жителем Удмуртии
В Прикамье объявили штормовое предупреждение
ВТБ упростил условия выдачи кредитной «Мультикарты»
ВТБ поддержал Березниковский содовый завод
Кондуктор автобуса «Пермь-Краснокамск» отсудила у перевозчика 450 тысяч рублей за увечья
В Пермском крае юноша пытался изнасиловать работницу молочной фермы
В Прикамье на сотрудницу почты напали вооруженные грабители
В Перми завершен ремонт Райского сада в Мотовилихе
В Березниках мужчина поджег машину бывшей супруги