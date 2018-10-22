Знаменитые пермяки снялись в клипе «Теплого забега» по мотивам «Джентльменов удачи»

22 Окт. 11:55 2018-10-25T12:01:22+03:00

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Известные пермяки снялись в клипе «Пермяки удачи вернулись» в поддержку благотворительного «Теплого забега». Роликснят по мотивам популярного советского фильма «Джентльмены удачи». Доцента сыграл руководитель фонда «Дедморозим», организатор забега Дмитрий Жебелев. В роли Косого предстал известный пермский кэвэнщик Александр Смирнов. Генеральный директор баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов выступил в роли Василия Алибабаевича. Также в клипе в роли таксиста снялся профессор ПГНИУ Лев Мусаелян.

По сценарию клипа «пермяки» удачи ищут памятник, который находится рядом с деревом - «пальмой». Как не сложно догадаться, они приезжают в Пермский университет, где находится пальма. А рядом стоит тот самый памятник меценату Николаю Мешкову. В университете их приглашают принять участие в «Теплом забеге», который состоится на территории вуза 11 ноября.

- Доцент, Хмырь, Василий АлиБабаевич и Косой вновь проинспектировали трассу Теплого забега! - написали в превью к клипу организаторы забега. - Не стой как дерево! 11 ноября встречаемся на старте в Пермском университете! Поделись этим видео с друзьями, чтобы сделать мир вокруг ещё теплее!

Напомним, что 11 ноября на территории Пермского университета пройдет «Теплый забег». В студенческом кампусе разместится стартовый городок с уличной едой, сценой и площадкой для разминки. Круговая трасса для забега пройдет по всей территории университета. Для бегунов предложены три дистанции: 7 км (для взрослых, юношей и девушек от 16 лет), 3 км (для взрослых, юношей и девушек от 11 лет) и детский забег 600 м (для детей до 10 лет). Участие можно принять и в командном забеге. Внутри корпусов можно будет переодеться, поесть, согреться и оставить детей под присмотром в детском пространстве.

Все вырученные от стартовых взносов средства будут перечислены в благотворительный фонд помощи детям «Дедморозим». Кроме того, в этом году участники забега могут помочь также пальме Генкеля – старейшему экспонату Ботанического сада и живой свидетельнице создания Пермского университета. В качестве благодарности ониполучат памятные сувениры из Ботанического сада университета и приглашения на мероприятия благотворительного марафона событий «Пальмовая ветвь».