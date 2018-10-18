Избавляемся от катаракты за 1 день

СЕГОДНЯ 16:26 2018-10-18T16:28:02+03:00

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Пациенты пермской клиники заботы о зрении «Три-З» могут воспользоваться уникальным банком из 50 разновидностей искусственных хрусталиков, которые помогают полностью восстановить зрение пожилым людям - всего за один день.

Ухудшение зрения с возрастом - процесс практически неизбежный. Вы можете смириться и носить очки, но и они рано или поздно перестанут помогать. После 60 лет у большинства людей постепенно начинает мутнеть хрусталик, из-за чего световые лучи перестают проникать в глаз и достигать сетчатки - развивается катаракта.

Заведующий микрохирургическим отделением, врач-офтальмохирург Перегудов Дмитрий Васильевич.

Единственный надежный и научно доказанный способ избавления от катаракты - это хирургическая замена помутневшего хрусталика на искусственную линзу. Ни глазные капли, ни разрекламированные биодобавки не помогут: так вы только откладываете решение проблемы и рискуете собственным здоровьем - при запущенной катаракте велика вероятность развития глаукомы.

Помочь могут в «Три-З»: это самая крупная сеть офтальмологических клиник в стране, врачи которых провели уже порядка 80 тысяч операций по удалению помутневшего хрусталика и его замене на искусственную линзу.

Процедура проходит быстро и безболезненно для пациента. Она длится в среднем 15 минут, и через полчаса после нее уже можно ехать домой. На следующий день после операции хорошее зрение к вам вернется, а период реабилитации займет всего около месяца, в течение которого нужно выполнять несложные рекомендации врача: закапывать специальные капли, избегать физнагрузок, пыльных помещений, посещения бани и сауны.

В «Три-З» есть хрусталики, корректирующие астигматизм и позволяющие избавиться от очков полностью - невзирая на возраст. Подобрать оптимальный вариант искусственного хрусталика поможет офтальмохирург, учитывая диагноз пациента, его образ жизни и особенности строения глаза. При этом клиника гарантирует, что все установленные искусственные хрусталики не изменят физических свойств на протяжении всей вашей жизни.

И помните - для пенсионеров в клинике «Три-З» действует постоянная социальная программа, которая дает скидку 25% на комплексную диагностику зрения. Записаться на нее можно по телефону 8 (342) 273-45-72 - и, возможно, уже в тот же день вы сможете увидеть лица родных и близких так же четко, как прежде.

Лицензия №ЛО-59-01-004140 от 26.05.2017 г.

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