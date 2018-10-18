В Перми осудят хулиганов, избивших битами байкеров

СЕГОДНЯ 07:48 2018-10-18T07:58:01+03:00

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8 июля 2017 года в центре Перми двое молодых людей на Cadillac с битами напали на мотоциклистов. 23-летний водитель иномарки не включил указатель поворота при выезде из парковочного кармана на ул. Революции. В машину едва не врезался мотоцикл «Урал». Байкер сделал замечание водителю.

– Мы с девушкой ехали на моем мотоцикле по средней дамбе, – рассказывает Андрей. – Когда проезжали мимо гипермаркета «Семья», белый Cadillac резко выехал с парковки прямо передо мной. Он даже поворотником не моргнул. Я резко затормозил и взял левее, чтобы не врезаться в него. Потом на перекрестке мы остановились на светофоре, и я указал водителю на зеркало, мол, смотреть надо.

Водитель и 28-летний пассажир иномарки догнали байкера на перекрестке ул. Сибирской и ул. 1-я Красноармейской. Воспользовавшись тем, что мотоциклист остановился на перекрестке на запрещающий сигнал светофора, злоумышленники выбежали из машины, подбежали с разных сторон к мотоциклу «Урал» и стали избивать битами парня и его девушку, которая сидела на заднем сиденье.

– Они подошли сзади и ни слова не говоря, начали бить нас битами по голове, – вспоминает Андрей. – При этом они понимали, что бьют девушку. Они кричали: «Будешь сопротивляться или пойдешь в полицию, мы убьем твою бабу».

После непродолжительной потасовки нападавшие сели в машину и уехали, развернувшись через «двойную сплошную». От тяжелых травм 25-летнего мотоциклиста и его подругу спасли шлемы и защитная одежда.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль Cadillac, личности нападавших были установлены.

- Главной проблемой было найти этих наглых и дерзких автомобилистов, которые напали в центре Перми на людей прямо посредине дня, - отметил заместитель начальника ГУ МВД по Пермскому краю Максим Шилов. - Но, поскольку тяжких телесных повреждений они пермякам не нанесли, то судить их будут за хулиганство.

В отношении 23-летнего водителя иномарки судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его соучастник находится под подпиской о выезде.

Уголовное дело направлено в суд.