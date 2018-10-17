Переход на прямые расчеты – в чем плюсы для потребителей

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-17T15:36:47+03:00

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В среду в гостях на Радио «Комсомольская правда» побывал директор Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков. Он рассказал нашим радиослушателям, в чем плюсы перехода на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией, что значит для потребителей отмена тарифа и о том, почему в некоторых пермских домах поздно появилось отопление.

О прямых платежах

- Работа по внедрению прозрачной системы платежей велась энергетиками совместно с Инспекцией по государственному жилищному надзору Пермского края.

При этой системе начисление и прием платежей по агентскому договору с ресурсоснабжающей организацией выполняет краевой расчетный центр ОАО «КРЦ-Прикамье». Все контактные телефоны для жителей размещены на платежных документах. Расчетный центр также обеспечивает контроль над сверкой и корректностью начислений.

Это единственный вариант, при котором платежи жителей поступают напрямую ресурсоснабжающей организации. А это значит, что денежные средства будут использоваться по своему прямому назначению – направляться на ремонты и реконструкцию тепловых сетей для обеспечения надежности поставки теплоресурсов. Еще одно преимущество прямых платежей – повышение уровня ответственности энергетиков за качество поставляемых коммунальных услуг.

Такая система расчетов за теплоресурсы с 2010 года успешно применяется в Березниках, а с 2017 года – в Краснокамске. А за последние три года и практически весь жилой фонд Перми перешел на прямые расчеты с поставщиками ресурса. Это позволило исключить недобросовестных посредников из цепочки платежей и значительно улучшить собираемость. В свою очередь, это позволило нашей компании увеличить инвестиции в надежность теплоснабжения – только за последние два года в Перми и городах Пермского края было переложено более 50 км теплосетей – это на порядок выше, чем за несколько лет до того, вместе взятых. И «Т Плюс» не собирается останавливаться на достигнутом. Такие вложения – гарантия того, что тепло и горячая вода будут поступать в дома наших потребителей бесперебойно.

Об отмене тарифа на тепло

- Размер тарифа будет определен на основании нормативного акта Региональной службы по тарифам Пермского края, который заменит документ, признанный судом недействующим.

Услуги за теплоснабжение гражданам Перми необходимо будет оплачивать, исходя из полученных квитанций, ведь отмена тарифа не означает отмены оплаты теплового ресурса.

Предложения по утверждению тарифа формируются в рамках действующего законодательства, исходя из экономически обоснованных расходов, куда включаются, например, средства на ремонт и модернизацию инженерных сетей, направленные на повышение качества и надежности коммунальных услуг.

Какие-либо выводы в отношении последствий отмены тарифа делать преждевременно. При отмененном тарифе суммы платежей будут определяться в рамках судебных экспертиз. Говорить о данной теме можно будет только после получения решения суда. Права потребителей никоим образом не будут нарушены.

В настоящее время звучат призывы к игнорированию оплаты потребленной энергии, однако хотелось бы предупредить: всем участникам процесса необходимо держаться правового поля и не дезинформировать жителей Перми.

О начислениях в квитанциях

В квитанции за услуги теплоснабжения за сентябрь, которая поступит жителям в октябре, плата ха услугу «Отопление» начисляться не будет. Это касается клиентов, рассчитывающихся за теплоресурсы напрямую с Пермским филиалом «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» по платежным документам, выставляемым ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт». Причина в погоде: массовое заполнение системы теплоснабжения жилого фонда началось по рекомендации городских властей с 27 сентября, и в интересах населения энергетики приняли решение не предъявлять к оплате несколько последних дней сентября.

Полученная в сентябре экономия — дополнительная возможность погасить задолженность за предыдущие периоды. Проверить отсутствие долгов за тепло и горячую воду можно, обратившись по телефонам, указанным в квитанциях.

О сотрудничестве с ТСЖ

- Добросовестные ТСЖ - наши самые надежные партнеры. Во многом благодаря их высокой платежной дисциплине уверенно пройден отопительный сезон и в полной мере реализована масштабная программа реконструкции тепловых сетей.

В этом году Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» поощрил товарищества собственников жилья, которые добросовестно оплачивают отопление и горячую воду. Более 300 дисциплинированных организаций, управляющих жилыми домами пермяков, получили сертификаты на проведение энергоаудита «подшефных» зданий.

Руководителям добросовестных товариществ вручены благодарности за подписью директора филиала. Весомое дополнение к благодарности — подарочные сертификаты на проведение специализированного обследования домов и определения возможности установки системы автоматической регулировки теплоэнергии. Эта система позволит экономить энергоресурсы и сократить затраты жителей на услуги теплоснабжения.

Об акции «В Новый год – без долгов»

- Добросовестные клиенты, не допускающие появления «коммунальных» долгов, получают поощрения. Например, оплатив квитанции за ноябрь и декабрь, житель принимает участие в традиционной акции «В Новый год – без долгов», победители которой ежегодно награждаются специальными призами. Кроме того, после финансово затратных новогодних праздников первая в году квитанция поступит дисциплинированным плательщикам только в феврале.

О наказаниях для должников

- К безответственным потребителям применяются все более строгие меры по взысканию просроченных платежей. По решению суда, на таких лиц налагается запрет на выезд за границу, проведение сделок с недвижимостью и принудительному взысканию долгов через арест личного имущества. С недавних пор также применяется мера по ограничению поставки горячей воды.

Отключение может быть применено при наличии задолженности свыше двух среднемесячных размеров оплаты за коммунальную услугу: то есть от 3-4 тысяч рублей. Поэтому рекомендую всем потребителям погасить имеющуюся задолженность.

О недобросовестных УК

- В регионе ведется расследование более 30 уголовных дел в отношении руководства ряда УК-должников. Вступил в силу приговор в отношении директора ООО УК «Рифей-комфорт», приговоренному к 1,6 году колонии-поселения за хищения средств граждан, внесенных в качестве оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения. Ущерб теплоснабжающим организациям ООО «Пермская сетевая компания» и ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» составил 8 млн рублей.

В минувшем году Пермский край стал первым регионом в России, где к руководителям УК стала применяться такая мера, как профессиональная дисквалификация. С тех пор руководители не менее десяти УК получили такой вид наказания.

Активно применяются иные виды воздействия. Например, в городе Краснокамск по решению суда проводится процедура банкротства ООО УК «Наш дом». Иск о признании управляющей организации несостоятельной (банкротом) подан в мае. Причина – неурегулированная задолженность перед поставщиком тепловой энергии Пермским филиалом «Т Плюс», а также бездействие менеджмента УК в процессе погашения долгов. По состоянию на 1 августа 2018 года «Наш дом» имеет долг за потребленную тепловую энергию в размере 15,9 миллиона рублей. Энергетики были вынуждены пойти на крайние меры ввиду систематического уклонения руководства УК от выполнения своих обязанностей по оплате энергоресурса.

О начале отопительного сезона

- 18 сентября началось подключение соцкультбыта, 27 сентября - жилого фонда. Однако заполнить всю систему теплоснабжения многоквартирных домов города одномоментно невозможно. Каждое здание имеет свою специфику, что отражается на параметрах системы и темпах запуска отопления.

На момент подписания постановления администрации на улице была относительно высокая температура, поэтому УК и ТСЖ взяли паузу, не открывая задвижки. Однако погода внесла свои коррективы — резкое похолодание заставило массово провести процедуру включения на домах.

Порядок старта отопительного сезона остается прежним: потребители направляют энергетикам заявку от обслуживающей организации (УК или ТСЖ), после этого будет осуществлена подача теплоносителя. Период пусконаладочных работ занимает до двух-трех недель. Ответственность за своевременный пуск тепла в дома лежит на обслуживающих организациях – УК и ТСЖ, которые должны устранить «завоздушивания», чтобы теплоноситель внутри здания распределялся равномерно.

Контроль за деятельностью УК и ТСЖ осуществляет Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края, куда можно обратиться по телефону: 236-21-31.