2018-10-17T15:36:47+03:00
Происшествия

Гадалка - молдаванка уговорила пермяка продать «порченую» квартиру, а «грязные» полтора миллиона отдать ей

Ясновидящая пообещала снять с денег негативную энергию, но обратно не отдала
Вероника РАНГУЛОВА
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--Фото: Леонид ВАЛЕЕВ
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«Помогу решить любые жизненные проблемы, сниму порчу, проведу обряд очищения энергии». Объявление такого содержания нашел в газете «Pro (Про) Город Пермь» мужчина и набрал указанный номер.

На встрече с ясновидящей пермяк рассказал, что находится в длительной депрессии, испытывает дискомфорт в собственной квартире и хочет переехать.

- На ваше жилище наведена порча, она вся пропитана негативной энергией, - убеждала гадалка доверчивого клиента. – И сделать с этим что-либо невозможно. Нужно срочно продавать квартиру.

Поддавшись на уговоры ясновидящей, пермяк выставил недвижимость на продажу, о чем и рассказал на очередном сеансе у гадалки.

- Деньги, которые вы получите, «грязные», потребуется провести обряд очищения денежных средств и снятия негативной энергии, - надоумила пермяка гадалка.

Сразу после сделки он принес всю наличность – 1 миллион 628 тысяч рублей – ясновидящей. Та забрала деньги, чтобы их очистить, а обратно уже не отдала.

- Таким образом, осужденная, действуя умышленно из корыстных побуждений, под надуманным предлогом обряда очищения денежных средств и снятия негативной энергии, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила у потерпевшего денежные средства в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе суда Ленинского района Перми.

Когда до мужчины дошло, что его банально обманули, он написал заявление в полицию.

Гадалку – она приехала в Пермь из Молдовы - судили за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Приговор суда – пять лет и шесть месяцев лишения свободы. Однако адвокат осужденной уже направил в Пермский краевой суд апелляционную жалобу, он настаивает на смягчении наказании.

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