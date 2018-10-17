В Турции спасают пермяка, у которого случился инсульт

СЕГОДНЯ 17:09 2018-10-17T17:17:01+03:00

Его доставят в Пермь авиарейсом в сопровождении реаниматологов

Изменить размер текста: A A

Ксения и Александр Чирьевы в конце сентября отправились в Анталью погреться на солнышке.

Но когда пара уже собиралась возвращаться из отпуска, у Александра случился приступ. На «скорой» его увезли в больницу, где пришлось сделать срочную операцию - врачи констатировали у него инсульт.

- Нам выставили счет на 15 тысяч долларов, треть из них пообещала оплатить страховая компания, - рассказала Ксения. – После операции было временное улучшение, но потом Александру снова стало хуже. Врачи посоветовали его везти в Пермь спецбортом. Денег на это у нас не было, и я обратилась с письмом к губернатору Пермского края за помощью.

- Мы знаем об этой истории и разбираемся в ней, - ответили нам в краевом минздраве.

Чуть позже Ксения сообщила «КП», что Александра решено везти домой регулярным рейсом. Для этого страховая компания согласилась выкупить у авиакомпании шесть мест. А в Российском центре медицины катастроф пообещали оборудовать их реанимационным оборудованием и прислать реаниматологов, которые будут сопровождать пермяка в полете.

- Самолет до Москвы вылетит 19 октября, оттуда Александра пообещали переправить в Пермь, - рассказала Ксения. – Состояние у него сейчас тяжелое.

- Мы подадим к трапу самолета реанимобиль и определим, в какое медучреждение доставить больного, - пообещал руководитель Пермского центра медицины катастроф Олег Федоткин.