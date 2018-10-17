В Турции спасают пермяка, у которого случился инсульт
Ксения и Александр Чирьевы в конце сентября отправились в Анталью погреться на солнышке.
Но когда пара уже собиралась возвращаться из отпуска, у Александра случился приступ. На «скорой» его увезли в больницу, где пришлось сделать срочную операцию - врачи констатировали у него инсульт.
- Нам выставили счет на 15 тысяч долларов, треть из них пообещала оплатить страховая компания, - рассказала Ксения. – После операции было временное улучшение, но потом Александру снова стало хуже. Врачи посоветовали его везти в Пермь спецбортом. Денег на это у нас не было, и я обратилась с письмом к губернатору Пермского края за помощью.
- Мы знаем об этой истории и разбираемся в ней, - ответили нам в краевом минздраве.
Чуть позже Ксения сообщила «КП», что Александра решено везти домой регулярным рейсом. Для этого страховая компания согласилась выкупить у авиакомпании шесть мест. А в Российском центре медицины катастроф пообещали оборудовать их реанимационным оборудованием и прислать реаниматологов, которые будут сопровождать пермяка в полете.
- Самолет до Москвы вылетит 19 октября, оттуда Александра пообещали переправить в Пермь, - рассказала Ксения. – Состояние у него сейчас тяжелое.
- Мы подадим к трапу самолета реанимобиль и определим, в какое медучреждение доставить больного, - пообещал руководитель Пермского центра медицины катастроф Олег Федоткин.