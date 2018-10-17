Автор пермского арт-объекта «Счастье не за горами»: «Лучше бы «смерть» поставили рядом, а не переделывали мою работу»

СЕГОДНЯ 16:54 2018-10-17T16:56:36+03:00

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Автор арт-объекта «Счастье не за горами» Борис Матросов прокомментировал скандальную акцию пермского художника Sad Face.

Напомним, арт-объект «Счастье не за горами» был испорчен в ночь на 11 октября. Культовую фразу превратили в «Смерть не за горами». По данному факту возбудили дело по статье «вандализм». 16 октября стражи порядка задержали подозреваемого, а 17 октября выяснилось, что надпись изменил Sad Face (настоящее имя - Алексей Илькаев). Адвокат художника объяснил, что Алексей в прошлом году попал в ДТП и находился при смерти. Своей акцией он хотел сказать, что жизнь коротка, а смерть ходит рядом, поэтому нужно ценить близких и не тратить время просто так.

Художник Борис Матросов, конечно, недоволен тем, что его арт-объект переделали.

- Мою работу просто перекроили, - говорит художник. - Ладно я, но есть люди, которым «Счастье не за горами» действительно нравилось. Я понимаю некую политическую составляющую акции, но у меня появилось ощущение, что люди потеряли надежду. Мне не нравится сам посыл. Смерть - это же очень страшно. Давайте найдем в жизни что-то позитивное, иначе мы, действительно, просто погибнем. Съедим друг друга.

Борис Матросов признается, что с художественной точки зрения работа Алексея Илькаева не плохая.

- Если он так видит, почему нет, - говорит Борис Матросов. - Он имеет право на высказывание своих мыслей, но есть более демократичное решение: поставить рядом например, черный арт-объект про «Смерть». Пусть люди сами выбирают.

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