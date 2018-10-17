Что выгоднее для пермяков: каршеринг, такси или личный автомобиль?

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-17T16:35:59+03:00

Как в наше время без колес? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Председатель «Ассоциации перевозчиков Пермского края» Олег Сасунов собирается предложить пермским автомобилистам новую услугу, которой в Перми еще не было – каршеринг. Для этого создана компания «Автовектор».

В Москве и некоторых других городах такая услуга уже пользуется немалой популярностью. Дословный перевод слова «каршеринг» с английского – поделиться машиной. Ну, а в мире каршеринг впервые появился в Цюрихе в 1948 году.

Как объясняет Википедия, каршеринг – это аренда автомобиля на короткий срок с возможностью окончить поездку в удобной для водителя точке.

- Суть проекта проста: вы смотрите на онлайн-сервисе, где стоит ближайшая машина, добираетесь до нее, связываетесь с оператором, и он разблокирует дверь, ключ уже в замке, - объяснил Олег Сасунов в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM). – Садитесь и едете, куда вам нужно. Выходите и сообщаете, что закончили поездку. Оплата – поминутная. Тариф 8 рублей за минуту.

Как стать пользователем каршеринга?

Нужно будет зарегистрироваться, для чего придется скачать бесплатное приложение. При регистрации пользователь автоматически подпишет договор-оферту. На онлайн-карте сервиса будут видны свободные автомобили. Чтобы забронировать один из них, нужно будет нажать на его изображение, после этого дается 20 «бесплатных» минут, чтобы добраться до выбранной машины. Зарегистрируют водителей со стажем не менее 2 лет, не имеющих задолженности по штрафам, не младше 21 года. Все машины будут застрахованы по ОСАГО и КАСКО. Детских кресел пока не предусматривается.

Сколько будет машин и каких?

- Пока мы закупили 10 автомобилей Renault Logan с механической коробкой передач, сейчас на них устанавливаем необходимое сервис-оборудование, - говорит Олег Сасунов. - Думаю, запустим их до конца ноября. Потом ежемесячно будем увеличивать количество автомобилей. По нашим расчетам, каждый автомобиль будет использоваться около 3 лет и затем заменяться. Автомобили будет обслуживать машина-техничка: допустим, если мотор не запускается в мороз или водитель обнаружил в салоне грязь, то диспетчер пошел автотехников.

Сколько это будет стоить?

- Линейка тарифов будет гибкая, - говорит Олег Сасунов. – Будет тариф поминутный и тариф суточный. Первый уже известен – 8 рублей за минуту. Если набежит сумма 2 тысячи рублей, автоматически начнет действовать суточный тариф. С его размером мы пока не определились. Когда будет пройдено определенное количество километров, пойдет оплата за каждый пройденный километр. Но параметры покилометровой оплаты тоже пока не определили.

Где можно будет ездить?

Завершить аренду можно будет только в определенных зонах, которые будут отмечены на онлайн-карте, а вот ездить - где угодно. Такие зоны будут находиться в черте города, и владельцам компании их еще предстоит определить.

- Мы предполагаем, что каршеринг будет дешевле такси процентов на 20-40, потому что не придется оплачивать работу таксиста, - говорит Олег Сасунов. – И намного выгоднее личного автомобиля, который, как правило, большую часть времени не «работает», а проводит на стоянках, а расходов требует немалых.

Так ли это? Давайте посчитаем.

Едем из отдаленного спального района до центра

Для начала возьмем максимально «длинное плечо» поездок по городу.

Наша журналистка как раз живет в микрорайоне Кислотные дачи, на улице Бушмакина, и ей ежедневно приходится ездить на работу в редакцию - на улицу Николая Островского, 76 «б», преодолевая при этом около 24 километров.

- На поездку в один конец я трачу в среднем 40 минут, в зависимости от ситуации на дороге, - говорит она. – В месяц получается примерно 60 таких поездок, потому что в выходные дни я тоже дома не сижу.

Во сколько бы нашей сотруднице обошлись такие поездки «по крашерингу»? Умножаем 40 на 60 и на 8. Получаем – 19 тысяч 200 рублей в месяц.

А сколько денег «съедает» за тот же срок ее личный автомобиль?

- Давайте считать, - говорит она. – В год на замену колес моей «Шкоды Октавия», которой 4 года, на сезонную замену масла и фильтров, на мелкий ремонт, на техобслуживание автомобиля в трачу около 60 тысяч рублей. Плюс около 6 тысяч в месяц на бензин. И еще 4 тысячи рублей на транспортный налог и 12 тысяч на страховку по ОСАГО. Получаем 148 тысяч в год, или 12 тысяч 300 рублей в месяц. То есть – почти на 7 тысяч меньше, чем по кашерингу.

А сколько бы пришлось тратить пермячки, если бы она пользовалась такси?

Вводим нужные нам адреса в приложении одной и пермских служб такси. И получаем сумму в 234 рубля за поездку в один конец, время в пути – 35 минут.

Умножаем 234 рубля на 60 и получаем: 14 тысяч 40 рублей. Все равно дешевле, чем по кашерингу. На целых 5 тысяч.

Короткие поездки

А если расстояния поездок будут не столь большими?

Допустим, мы будем ездить в редакцию с площади Дружбы. В той же службе такси нам сообщают стоимость одной поездки: 94 рубля. Время в пути -10 минут, расстояние – около 4 километров. В месяц при ежедневных поездках туда-сюда мы потратим на такси 5 тысяч 640 рублей. А на каршеринг по 8 рублей за минуту потратили бы 4 тысячи 800 рублей. То есть сэкономили бы чуть меньше тысячи рублей.

Расстояние от площади Дружбы до редакции в 6 раз меньше, чем от Кислотных дач. Значит, на бензин наша сотрудница тратила бы в месяц не 6 тысяч, а только тысячу рублей. И ее среднемесячные расходы на личный автомобиль сократились бы с 12 тысяч 300 до 7 тысяч 300 рублей в месяц. То есть при небольших расстояниях - около 5 километров – каршеринг поучается немного дешевле такси и намного экономнее личного автомобиля.

Таблица подсчетов "КП".

АВТОЭКСПЕРТ «КП»

Не свое – не жалко: машины будут просто «ушатывать»

- Мой опыт работы в автомобильном бизнесе говорит: когда даешь клиенту «автомобиль подмены» на время ремонта его машины, он относится к нему гораздо менее бережно, чем к своему, - говорит пермский предприниматель Алексей Деткин. - Пермские предприниматели, которые работают в сфере автопроката, также жалуются на низкую культуру наших водителей. Так что есть опасение, что машины каршеринга будут быстро «укатывать-ушатывать». Это тот риск, который в дальнейшем может отразиться на увеличении тарифа каршеринга - компания просто вынуждена будет его повышать из-за больших расходов на частый ремонт и замену машин.