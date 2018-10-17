В Перми открылся китайский ресторан, магазин немецких сладостей и еще один «Burger King»

СЕГОДНЯ 14:53 2018-10-17T16:20:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В нашей новой рубрике «Городская среда», дорогие читатели, мы будем рассказывать о том, что интересного открылось или закрылось (увы) в Перми. Кафе, магазины, каршеринг…

Если вы знаете о том, что в городе распахнула двери уютная кофейня или магазин вещичек, без которых прожить нельзя, пишите ведущей рубрики Елене Коновой: elena.konova@phkp.ru.

Сегодня наша первая подборка.

Марципан из Любека

В пермском аэропорту, в зоне вылета, появился киоск, где продают марципановые сладости из Любека, известные на весь мир. Хоть в России не так популярен десерт из перемолотого миндаля, но в Европе марципан любят. И одними из самых вкусных считаются сладости из немецкого города Любек. В киоске в аэропорту продают конфеты, шоколад и даже кофе с марципаном. Цены адекватные – меньше чем за 100 рублей можно купить пакетик кофе и вкусную и очень свежую конфету-сердечко.

Еще один «Burger King»

В Перми появился второй ресторан быстрого питания популярной сети «Burger King» (первый, напомним, в ТЦ «Шоколад»). Он открылся в ТЦ «Кит» на Писарева, 29А. Так что жители Гайвы могут есть бургеры и картошку-фри, не покидая район.

Ездить из центра до Гайвы как-то далековатоФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Китайский ресторан

На улице Островского, 76б открылся китайский ресторан «Made in China». Готовят там повара из Китая. Бизнес-ланч в ресторане стоит 250 рублей: в него входит первое, второе и напиток. Я выбрала куриный бульон с фрикадельками, рис с болгарским перцем и свининой. В принципе, довольно неплохо, но я ожидала большего.

Коллега заказал свинину под карамельным соусом за 550 рублей, салат из лапши, древесного гриба за 380 рублей. Все блюда - огромных размеров. Салат ему не очень понравился, зато от хрустящих кусочков свинины он был в восторге.

Обстановка в ресторане, на мой взгляд, недостаточно уютная: несмотря на то, что владельцы постарались превратить подвальчик в маленький Китай, покрасили стены в зеленый цвет и нарисовали драконов, на полу осталась пермская бежевая плитка.

Свинина в карамельном соусе - это вкусноФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Услуга каршеринга «Ворона»

Каршеринг - это популярная в российских городах услуга. Любой горожанин через приложение может оплатить аренду автомобиля, съездить по делам и оставить машину в любом месте города.

- Мы закупили 10 автомобилей «Рено Логан», сейчас занимаемся установкой оборудования, - говорит бизнесмен Олег Сасунов. - Услуга запустится в Перми с ноября. Чтобы получить напрокат машину, надо будет скачать приложение, зарегистрироваться и посмотреть на карте, где находится ближайший к вам автомобиль. Вам дается бесплатно 20 минут, чтобы до него дойти. Минута пользования будет стоить 8 рублей.

Когда цена за время пользования автомобилем достигнет 2 тысяч рублей, пермяк будет доплачивать только за пробег, если тот выйдет за пределы определенного количества километров.

Вот и у нас скоро появится каршерингФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати

В ТЦ «Эльдорадо» на Подлесной, 43 открылся новый филиал сети магазинов «Детский мир».

В пекарне «Ешь, пеки, люби» на Героев Хасана,13 за вчерашний хлеб можно заплатить столько, сколько не жалко.