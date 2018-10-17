2018-10-17T15:36:47+03:00
Общество

Адвокат: «Изменив «Счастье не за горами» на «смерть», пермский художник призвал людей ценить жизнь»

По словам адвоката, в прошлом году Sad Face попал в страшное ДТП и находился при смерти
Елена КОНОВА
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Фото из паблика "ВКонтакте" "Типичная Пермь"Фото из паблика "ВКонтакте" "Типичная Пермь"
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Сергей Калкатин, адвокат пермского художника Sad Face (настоящее имя - Алексей Илькаев), рассказал, зачем он изменил слова в арт-объекте «Счастье не за горами».

Напомним, арт-объект «Счастье не за горами» был испорчен в ночь на 11 октября. Культовую фразу превратили в «Смерть не за горами». По данному факту возбудили уголовное дело по статье «вандализм». 16 октября стражи порядка задержали подозреваемого, а 17 октября выяснилось, что надпись изменил Sad Face. Кстати, сейчас арт-объект и вовсе убрали - буквы решили отремонтировать.

Сам Алексей Илькаев разговаривать пока отказывается. Мы позвонили его адвокату Сергею Калкатину.

- Чем была вызвана необходимость изменить арт-объект? - спросили мы.

- Вы знаете, у меня при первой встрече возник такой же вопрос, - ответил Сергей Калкатин. - Как мне объяснил Алексей, в прошлом году он катался на квадроцикле и попал в серьезное ДТП, сильно пострадал, даже находился при смерти. Алексей долго лечился и восстанавливался. Когда он вносил изменения в арт-объект, то хотел этим сказать, что жизнь коротка, а смерть ходит рядом. И мы должны дорожить ею, ценить близких и не тратить попусту время.

- Он сам пришел в полицию и оформил явку с повинной?

- Да. Как пояснил Алексей, он хотел поступить по совести: «Я сделал, и я буду отвечать», - ответил адвокат. - Я не думаю, что это желание «хайпануть». Любой нормальный человек понимает, что это чревато возбуждением уголовное дело. Если это желание «хайпануть», то это какой-то жесткий хайп.

- Что Алексею грозит за изменение арт-объекта?

- По статье «вандализм» ему грозит или штраф до 40 тысяч рублей, либо обязательные или исправительные работы, - добавил Сергей Калкатин.

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