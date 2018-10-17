Адвокат пермского художника, который превратил «Счастье не за горами» в «смерть»: «Он парень не криминальный»

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-17T14:02:57+03:00

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Тайна раскрыта: художник Алексей Илькаев (Sad Face) признался, что это он превратил арт-объект «Счастье не за горами» в «смерть».

Напомним, в ночь на 11 октября неизвестный заменил несколько букв в знаменитой фразе на пермской набережной. После этого арт-объект демонтировали, чтобы отреставрировать некоторые буквы, а за вандала взялась полиция. По факту порчи «Счастья не за горами» возбудили уголовное дело по статье «вандализм». 16 октября стражи порядка установили личность подозреваемого. Как сообщили в пресс-службе полиции, в результате акции городской администрации причинили ущерб в размере 45 тысяч рублей.

17 октября арт-директор Музея современного искусства Наиля Аллахвердиева на своей странице рассказала о том, что уголовное дело завели в отношении Алексея Илькаева, знаменитого пермского художника Sad Face.

- Леша сам написал заявление и оформил явку с повинной, - сообщила она на своей страничке в соцсети. - Это серьезный шаг, мы очень за него переживаем!

Пока Алексей Илькаев не отвечает на звонки. Мы позвонили адвокату молодого художника.

- Он парень не криминальный, - говорит адвокат Сергей Калкатин. - А комментировать эту историю он пока не готов.

Комментарий специалиста

А вот психотерапевт Юрий Вагин считает поступок Алексея Илькаева гениальным.

- Это классно с точки зрения идеи и исполнения, - говорит Юрий Вагин. - Он поменял всего две буквы, а три - переставил. Получилась очень гениальная и точная фраза. Лично мне акция понравилась. Это на самом деле искусство. А те люди, которые не восприняли это как шутку, наверняка имеют проблемы. Может, находятся в депрессии.