Жители Перми, Питера и других городов спасают трехлетнюю Алину, которая год сражается с раком

СЕГОДНЯ 06:00 2018-10-16T19:17:26+03:00

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Трехлетнюю Алинку ее мама ласково называет юла и шило. За год лечения от страшной болезни симпатичная девчушка потеряла свои белокурые кудряшки, но не утратила бойкости. В перерывах между процедурами она гоняла на самокате по больничным коридорам и дразнила мальчишек, а сейчас Алина вместе со своей мамой живут не съемной квартире в Петербурге. Чтобы победить болезнь, девочке требуется курс дорогостоящей процедуры, а без помощи неравнодушных людей такую сумму семья собрать не в силах.

О страшном диагнозе Алины стало известно год назад. Опухоль засела в голове малышки и, чтобы победить ее, отважная девочка уже перенесла операцию и пять курсов химиотерапии. Сейчас малышке нужна протонная пушка, которая убьет оставшиеся раковые клетки.

- Заболевание Алины требует серьезного комплексного подхода, - рассказывает врач-радиолог, заведующий отделением радиационной онкологии Медицинского института им.Березина в Санкт-Петербурге Николай Воробьев. - Потребовалась и работа нейрохирургов, которая уже выполнена, и работа химиотерапевтов, которая тоже уже частично выполнена. А сейчас пришло время для очередного этапа лечения — лучевой терапии. При таком заболевании нужно облучать достаточно большой объем тканей: на первом этапе весь головной мозг и спинной мозг, затем потребуется локальная добавка высокой дозы на зону первичной опухоли в головном мозге. Поскольку у такого маленького ребенка здоровые ткани еще не до конца сформировались, то любая лучевая нагрузка пагубно влияет на рост и развитие этих тканей. Соответственно, здесь преимущество имеют те методики, которые дают минимальную лучевую нагрузку, в частности, протонная терапия.

Как объясняют специалисты, протонная терапия - самый современный и эффективный метод лучевой терапии. Протоны поражают раковые клетки максимально точно и не повреждают здоровые ткани. Главные пациенты этого метода - дети, так как их организм более чувствителен к радиации.

При этом протонная пушка, которая нужна маленькой пермячке, есть только в Центре протонной терапии Медицинского института им. Березина. Для жителей Петербурга на терапию предоставляются квоты, но Алина Залаева живет в Перми, поэтому под действие льгот не попадает.

Стоимость курса лечения - 1 800 000 рублей.

Деньги на лечение девочки собирают жители Перми, Петербурга и других городов. Сбор средств открыли сразу два фонда - «Дедморозим» и «СветДети».

Подробная инструкция, какими способами можно перевести денежные средства, есть на сайте "Дедморозим" - dedmorozim.ru