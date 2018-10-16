2018-10-16T15:17:41+03:00
Общество

В Прикамье на содержание губернатора потратят более 20 миллионов, а на каждого министра – 714 тысяч

Деньги пойдут на служебные автомобили, командировки и канцтовары
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В расходы на содержание входят и служебные командировки. Максим Решетников во время поездки пермской делегации в ОАЭ. Фото: permkrai.ruВ расходы на содержание входят и служебные командировки. Максим Решетников во время поездки пермской делегации в ОАЭ. Фото: permkrai.ru
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Правительство Пермского края выпустило постановление о расходах на содержание госслужащих на 2019 год. Мы заглянули в него: сколько бюджетных денег в год тратится на содержание губернатора? А министра?

Согласно документу годовое содержание губернатора в следующем году обойдется краевому бюджету в 11,7 миллиона рублей (на 200 тысяч больше, чем в 2018 году). На председателя правительства потратят почти 9,2 миллиона рублей. Отметим, что обе должности совмещает Максим Решетников. Таким образом, содержание первого лица региона обойдется почти в 21 миллион рублей.

Но не думайте, что эти деньги пойдут на зарплату Максима Геннадьевича. Его зарплата за 2017 год составила 8,45 миллиона. А под содержанием чиновника имеются в виду расходы на служебный автомобиль, командировки, канцтовары, отопление кабинета, канцелярские товары и т. д.

В этом же документе есть любопытная строка: расходы на содержание представительства Пермского края при Правительстве РФ. Находится это представительство в симпатичном особнячке в Москве, на улице Тверской. Официально в его функции входит «обеспечение взаимодействия губернатора Пермского края с федеральными государственными органами». Или в переводе с канцелярского на обычный язык - лоббирование интересов Прикамья во властных структурах. И на содержание этого представительства заложено 6,6 миллиона рублей в год.

На кого из чиновников сколько потратят?

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