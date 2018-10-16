Запишитесь на бесплатную консультацию, чтобы избавиться от долгов

СЕГОДНЯ 15:02 2018-10-16T15:11:26+03:00

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В России за чертой бедности живут 20 миллионов человек, это 13% всего населения, по данным Росстата. Люди, которые выживают на 10 038 рублей в месяц. Одно дело, когда ты не думаешь о будущем и работаешь неофициально, а совсем другое, когда всю жизнь трудишься на государство, а в конце жизни не можешь позволить купить себе вещи первой необходимости.

Таким людям приходится искать дополнительный доход из-за маленьких пенсий и невозможных условий труда для такого возраста. После повышения пенсионной реформы многие работодатели стали поступать подло и увольнять людей сразу, не дожидаясь пенсионного возраста. Либо изначально не предлагать официальное трудоустройство.

С нашей героиней Ольгой Борисовной произошла именно такая ситуация. Всю свою жизнь она трудилась на заводе и была уверена, что государство обеспечит ей беззаботную старость. Но как только женщина решила немного обновить ремонт в квартире, денег сразу же стало не хватать на основные расходы, такие, как еда и одежда. Пришлось взять кредит и найти подработку, чтобы стабильно его выплачивать.

Так произошло, что работу в скором времени пришлось прекратить по состоянию здоровья. Пропустила один платеж, затем второй… Начались звонки коллекторов. Такую ситуацию тяжело воспринимает здоровый человек, а что же говорить про пожилую женщину?

- Ольга Борисовна пришла к нам по рекомендации своей соседки и до конца не верила, что такая процедура возможна. Она считала, что, если ты взял какие-то деньги, ты должен во что бы то ни стало вернуть их, продать квартиру, найти дополнительную работу, занять деньги у знакомых, - рассказывает специалист в городе Перми Екатерина Матвеева.

Но это не так, у любого человека может произойти финансовый кризис - и именно для таких случаев создана процедура банкротства. Она стала возможна в России с 1 октября 2015 года, когда был принят закон, благодаря которому любой человек может признать себя банкротом, доказав невозможность платить по кредитам. На июнь 2018 года число банкротов составило 59 тысяч человек. Эти люди освободились по всем обязательствам от банков, налогов, физических лиц и долгов по жилищно-коммунальным платежам.

Продолжительность процедуры банкротства - от шести месяцев. Заканчивается все обычно полным списанием долгов. Речь не только о кредитах. Аннулируются все займы, микрозаймы, долги физическим лицам, списываются задолженности по налогам и взносам, коммунальным платежам, штрафам, пени и так далее. Начинается новая жизнь, спокойная и размеренная. Статус накладывает лишь несколько незначительных ограничений, да и те временные.

Если в вашей жизни есть место постоянным долгам, просрочкам и звонкам коллекторов, то ваш первый шаг - обратиться за бесплатной консультацией в «Банкротное Бюро №1». На ней юристы подробно разберут сложившуюся ситуацию, узнают, подходит ли для вас процедура банкротства. Проверят, нет ли каких-либо «подводных камней», которые могут осложнить процедуру, расскажут о последствиях. Специалисты ответят на все вопросы и сделают процесс избавления от долгов максимально комфортным для вас.

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