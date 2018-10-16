2018-10-16T14:07:45+03:00
Происшествия

В Перми водитель «Яндекс.Такси» летел на красный сигнал светофора и врезался в тепловоз

33-летняя пассажирка такси получила ушибы [видео]
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Автоинспекторы недоумевают, как можно было не заметить тепловоз. Фото: ГИБДД Перми.Автоинспекторы недоумевают, как можно было не заметить тепловоз. Фото: ГИБДД Перми.
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Это уже не первое ДТП с участием машин «Яндекс.Такси» за последние дни. Как уже писала «КП», в субботу таксист насмерть сбил 29-летнего пермяка, который шел по тротуару с женой и ребенком.

И вот - новое происшествие. Поздно вечером в понедельник автомобиль Renault Logan, в котором ехала 33-летняя пассажирка, врезался в тепловоз.

Пермские автоинспекторы рассказали, что авария случилась на железнодорожном переезде, оборудованном светофором.

- Столкновение автомобиля «Яндекс.Такси» и тепловоза произошло в 23.54 на железнодорожном переезде в Дзержинском районе, - сообщили в управлении ГИБДД Перми. – По улице Докучаева в направлении улицы Спешилова ехал автомобиль Renault Logan. Им управлял 52-летний таксист, он вез пассажирку. В районе переезда возле дома на улице Докучаева, 33 водитель решил проскочить на красный сигнал светофора. Но машина врезалась в маневровый тепловоз, который в это время двигался по железнодорожным путям.

Как сообщают в полиции, 53-летний машинист тепловоза и таксист не пострадали, а вот 33-летняя пассажирка такси была травмирована. К счастью, ее не пришлось госпитализировать.

- Медицинскую помощь медики «скорой» оказали ей на месте, - сообщили в ГИБДД. – Сейчас устанавливаются все обстоятельства этой аварии.

Пользователи соцсетей сообщили, что в результате этой аварии на улице Докучаева скопилась большая пробка.

- Там переезд со светофором, да и тепловоз - не самокат, его сложно не увидеть! – недоумевал один из пользователей страницы группы ВК "ЧП ДТП Пермь"..

- Уже и новости не новости без сводки про ДТП с участием «Яндекс.Такси»! – горько иронизировал другой.

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